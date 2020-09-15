Миллионы, пенальти и запрет на ничьи: стартует групповой этап самого необычного в истории Кубка России по футболу

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В российском футболе - очередной эксперимент. На этот раз испытанию подвергся Кубок России. Чтобы оживить турнир, в него включили групповой этап, и запретили ничьи. В каждом матче теперь должен быть победитель. И если основное время закончилось вничью, сразу же назначается серия пенальти, без всяких там дополнительных таймов. И так будет вплоть до финала.

ФОРМУЛА ТУРНИРА

Сейчас начинается самая революционная часть турнира – групповой этап. Организаторы отобрали по 10 представителей из ПФЛ и ФНЛ, добавили к ним десятку клубов РПЛ и сделали десять групп по 3 команды. В этих группах участники проведут турнир в один круг, то есть сыграют по два матча. Ничьи – под запретом. За победу в основное время будет начисляться 3 очка, за победу по пенальти – 2 очка, за проигрыш по пенальти – 1 балл.

10 победителей групп выходят в 1/8 плей-офф. Там весной к ним присоединяются 6 оставшихся клубов РПЛ – тех самых, что участвуют в еврокубках, их из-за этого освободили от осеннего группового этапа. И дальше все по обычной схеме: матчи на вылет, финал и Кубок в руки. А заодно – 20 млн рублей призовых победителю.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?

Кубок России – первое поле для экспериментов. У нас в стране команды играют не слишком часто – чуть больше 30 матчей за год без учета еврокубков. В Европе – 40-50. Поэтому в РФС решили дать командам дополнительную нагрузку. Вариантов, как это сделать, предлагалось множество. Думали увеличить число команд в Премьер-лиге до 18 и даже до 20, разбить на группы, ввести в чемпионат групповой этап и плей-офф... Были предложения, наоборот, сократить количество клубов в РПЛ до 12 и гонять турнир в четыре круга. Но решили начать опыты с Кубка России.

Плюсы реформы:

- Взбодрить Кубок России – он в последние годы интересен только с полуфиналов, и то не всегда.

- Отправить в гости к маленьким клубам из ПФЛ команды РПЛ. Приезд «Спартака» или даже «Сочи» и «Урала» - это событие для небольших городов.

- Создание еще одного турнира, который может быть интересен ТВ и спонсорам.

ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК

В разные годы были и другие попытки реформировать как Кубок России, так и уплотнить календарь. Вводились плей-офф из двух матчей – дома в гостях, придумывали еще один турнир – Кубок Лиги. Но каждую реформу клубы чаще всего отвечали «итальянской забастовкой». Они так берегут своих футболистов и боятся заставить их лишний раз выйти на поле, что отправляли на такие матчи вторые составы. Новый Кубок России может ждать такая же беда – в гости в ПФЛ и ФНЛ боссы и тренеры клубов РПЛ могут отправить резервистов, и вся идея сразу же потускнеет.

Кроме того, Кубок России в последние годы – это социальный лифт для маленьких клубов. Вспомните, сколько было возмутителей спокойствия в нем? «Тосно», «Химки», курский «Авангард»… Теперь кому-то из клубов ПФЛ добраться до финала будет очень непросто.

С другой стороны, финал «Тосно» - «Авангард» по сравнению с афишей, например, «Зенит» - ЦСКА смотрится очень тоскливо. Так что как минимум один сезон измененного Кубка России стоит рассмотреть.

СОСТАВ ГРУПП

Группа 1: «Урал», «Велес», «Волга»

Группа 2: «Спартак», «Енисей», «Родина»

Группа 3: «Арсенал», «Текстильщик», «Салют»

Группа 4: «Уфа», «Чертаново», «Ленинградец»

Группа 5: «Химки», «Нижний Новгород», «Зенит» (Иркутск)

Группа 6: «Ахмат», «Шинник», «Знамя»

Группа 7: «Ротор», «Крылья Советов», «Динамо-Ставрополь»

Группа 8: «Сочи», «Оренбург», «Звезда»

Группа 9: «Рубин», «СКА-Хабаровск», «Черноморец»

Группа 10: «Тамбов», «Динамо» (Брянск), «Машук-КМВ».

Команды играют в один круг. Победители групп выходят в 1/8 финала. Там к ним присоединяются участники еврокубков - «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Чтобы придать дополнительный интерес к Кубку России, в РФС обещали установить в нем приличные призовые. Пока объявлены лишь минимальные выплаты. Возможно, они будут увеличены.

Выход из группы в 1/8 финала – 1 млн рублей

Выход в 1/4 финала – 1 млн рублей

Выход в 1/2 финала – 1 млн рублей

Финалист – 5 млн рублей

Победитель – 20 млн рублей