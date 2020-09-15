Власти США признали отсутствие сговора России с «Талибаном»*

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что доказательств сговора России с «Талибаном»* не найдено. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что доказательств сговора России с «Талибаном»* не найдено. Однако разведка Соединенных Штатов продолжает работать в этом направлении.

«Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня», – заявил генерал.

Кроме того, Маккензи отметил, что серия публикаций на тему «сговора» не изменила подхода Пентагона к обеспечению безопасности военнослужащих США, поскольку атаки со стороны талибов на американских военных в последние годы уже стали привычным явлением.

В июне западные СМИ растиражировали информацию, согласно которой российское военное ведомство предлагала талибам деньги за убийство американских военнослужащих на территории Афганистана. По заявлениям «авторитетных источников», таким образом Россия пыталась помешать переговорам США с террористической организацией.

В Москве обвинения отвергли, назвав их беспочвенными. Кроме того, Кремль отмечал, что далеко не все американские разведывательные структуры согласны с подобным обвинением, поскольку убедительных доказательств сговора предоставлено так и не было.

* - запрещенная в России террористическая организация