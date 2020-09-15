"Я боюсь за свою жизнь": беременная подруга Тарзана в слезах сделала публичное признание

Молодая актриса Анастасия Шульженко уверяет, что ждет ребенка от мужа Наташи Королевой.

Скандал в звездном семействе набирает обороты. Пока Наташа Королева на публику демонстрирует идиллию с уличенным в загуле супругом, жизнь ее молодой соперницы превратилась в кошмар. 28-летнюю актрису Анастасию Шульженко обвиняют в краже денег и бриллиантов из дома певицы, но она уверена, что это женская месть обманутой артистки. Ведь, по словам девушки, она не просто состояла в отношениях с Тарзаном, но и забеременела от него - об этом kp.ru рассказал адвокат Вадим Лялин.

Анастасия Шульженко приехала покорять Москву из Краснодарского края. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Связь с мужем Королевой для рыжеволосой красавицы может обернуться серьезными последствиями - полицейские из УВД "Арбат" уже проводят проверку по заявлению от звезды. Из ее дома якобы похищены драгоценности на сумму 5,2 миллиона рублей и наличные - 3000 евро: такой ущерб тянет на кражу в особо крупном размере. По уголовному кодексу - до 10 лет за решеткой. Однако, сама Шульженко настаивает, что в тот вечер просто была в гостях у любимого мужчины, который, впрочем, очень легко от всего открестился.

Подруга Тарзана обнародовала интимную переписку.

В страхе за свое будущее молодая актриса записала публичное видеообращение.

- В последние несколько дней в мой адрес от небезызвестной всем пары поступают различные оскорбления и необоснованные обвинения, - со слезами на глазах рассказала Анастасия. - Я прекрасно понимаю, что в наше время, чтобы обвинить человека, достаточно иметь определенный административный ресурс. Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно знакомых, друзей, связей, которыми они могут воспользоваться, чтобы достигнуть своих целей. Вы понимаете, о чем я говорю...

Анастасия Шульженко называет себя актрисой с "очень большим диапазоном". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Призналась Шульженко и в связи с женатым Тарзаном:

- Я действительно состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Сережей. И я прекрасно понимаю, что он человек публичный, женатый. Я никогда не афишировала наши отношения и никогда ничего от него не требовала в материальном плане, - заверила публику актриса. - Но сейчас со стороны его супруги, чтобы напугать меня или просто очернить, в Сети появилась информация, что я якобы совершила преступное деяние. Это незаконное обвинение в том, чего я не совершала! Я не исключаю, что во время следствия могут возникнуть какие-то искусственно созданные доказательства и провокационные действия...

28-летняя подруга Тарзана уверяет, что ждет от него ребенка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О провокациях в этом громком скандале твердит и другая сторона. В соцсетях Наташа Королева и Тарзан, спешно сбежавшие в Турцию подальше от репортеров, также сделали важные заявления. Так, певица от лица собственной пресс-службы (!) предупредила, что шантажисты будут распространять о ней ложь и клевету. А муж-стриптизер и вовсе потребовал от прессы не вмешиваться в его частную жизнь, пригрозив уголовной ответственностью.

Помогать девушке взялся адвокат Вадим Лялин.

Однако, с доказательной базой в любовном треугольнике пока туговато. Актриса Шульженко в подтверждение романа обнародовала небольшой отрывок интимной переписки. А вот Наташа Королева, говорят, пока даже не составила опись пропавших украшений. Если выяснится, что в доме певицы ничего не пропадало, по словам адвоката Вадима Лялина, звезде и самой светит "уголовка" за заведомо ложный донос.

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