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В предвыборной рекламе Трампа появились российские МиГи

Кампания проводилась под девизом «Поддержи наши войска» по заказу предвыборного штаба Трампа
Юрий МАЙБОРОДА
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В рекламной кампании в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США специалисты опознали оружие и истребители российского производства.

В рекламной кампании в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США специалисты опознали оружие и истребители российского производства.

Фото: REUTERS

В рекламной кампании в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США специалисты опознали оружие и истребители российского производства.

Кампания проводилась под девизом «Поддержи наши войска» по заказу предвыборного штаба Трампа.

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска», – прокомментировал коллажи один из экспертов, принимавших участие в создании американских самолетов F-16 и А-10.

В российском Центре анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) подтвердили, что самолеты, запечатленные на фото, - действительно российские МИГ-29, принятые на вооружение в ВВС СССР в конце 80-х годов прошлого столетия. В дальнейшем эти машины экспортировались в ряд стран, в том числе и в США, которые приобрели их для обучения своих пилотов эффективному противодействию советским истребителям.

Кампания проводилась под девизом «Поддержи наши войска» по заказу предвыборного штаба Трампа.

Кампания проводилась под девизом «Поддержи наши войска» по заказу предвыборного штаба Трампа.

Фото: www.youtube.com

Кроме того в ЦАСТ отметили, что один из американских военных на плакате вооружен автоматом АК-74 российского производства.

Журналисты выяснили, что картинки, использованные штабом Трампа, были заимствованы в одном из сайтов, предоставляющих доступ к миллионам фотографий.

Выборы президента США в 2020 году

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