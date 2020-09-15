Губернатор Виктор Томенко: В бюджет Алтайского края поступят около 400 млн дополнительных налоговых платежей

Губернатор Виктор Томенко на открытии новой линии «Алтай-Кокса». Фото: Антон ЧЕРВЯКОВ/Пресс-служба правительства Алтайского края.

В Алтайском крае заработало новое производство: 14 сентября на предприятии «Алтай-Кокс» в Заринске торжественно открыли технологическую линию по трамбованию угольной шихты. Аналогов этой линии нет нигде в России: здесь впервые было смонтировано уникальное для нашей страны оборудование и применены передовые технологии. Во время церемонии открытия глава Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул: новое производство не только станет драйвером региональной экономики и обеспечит новые рабочие места, но и дополнительно принесет в бюджет Алтая 400 млн рублей.

«Алтай-Кокс» является одним из ведущих предприятий региона. Инвестиции в его развитие составили 4,8 млрд. рублей, средства вложил «Новолипецкий металлургический комбинат».

Инвестиции в развитие предприятия составили 4,8 млрд. рублей, средства вложил «Новолипецкий металлургический комбинат». Фото: Антон ЧЕРВЯКОВ/Пресс-служба правительства Алтайского края.

- «Алтай-Кокс» - крупнейшее предприятие, где работает почти 2700 человек, которое производит промышленной продукции около 13% от общего числа производимой в крае, - отметил Виктор Томенко. - Если говорить про сегодняшнее мероприятие, связанное с завершением реализации крупного инвестиционного проекта, то почти 5 миллиардов рублей за два с небольшим года вложено в формирование установки трамбования угольной шихты. Она существенно повысит производственный потенциал, и в первую очередь - экономические показатели предприятия. Это очень хорошо и важно для собственников предприятия и коллектива. Но за этим стоит еще и то, что порядка 400 миллионов дополнительных налоговых платежей поступит в консолидированный бюджет Алтайского края.

Генеральный директор «Алтай-Кокса» Павел Лизогуб рассказал, чем уникальная новая линия. По его словам, для производства использовали немецкую технику, которую сотрудники предприятия адаптировали под решение конкретных задач. Например, после усовершенствования оборудования процесс стал более экологичным благодаря современной системе сбора и очистки дыма.

Глава региона Виктор Томенко осмотрел новое производство. Фото: Антон ЧЕРВЯКОВ/Пресс-служба правительства Алтайского края.

- Нам пришлось в машину внести очень много изменений. Самое главное из них - это вытяжка, которая практически предотвращает выбросы, - говорит Павел Лизогуб. - Второе отличие - что машина умеет приседать и подниматься на 5 сантиметров. Машина весит 910 тонн. Это сделано для того, чтобы выравнивать высоту загрузочной платформы относительно земли. И таких особенностей много.

Так, например, впервые в России здесь соорудили конвейер в изогнутой галерее. Для реконструкции коксовой батареи рабочие смонтировали 2450 тонн металлоконструкций, 3500 кубометров монолитного железобетона и 4000 кубометров бетонных фундаментов.

- Это новые технологические решения, которые до нас в такой технологической конфигурации никто не пробовал либо есть ограниченный опыт использования, - отметил председатель правления Новолипецкого металлургического комбината Григорий Федоришин. - Мы смотрим на лучшие практики как с точки зрения технологии, так и с точки зрения экологии. Все, что придумано, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду, мы закладываем в инвестиционный проект, и в этот проект в частности добавил, что каждый свой проект компания делает, опираясь на лучшие технологии.

Предполагается, что новое производство позволит снизить себестоимость кокса и повысит эффективность технологического процесса на всех его этапах - от входящего угля на «Алтай-Коксе» до получения готового чугуна в доменном производстве. Плюс линия сделает производство более экологичным и минимизирует воздействие на окружающую среду.

Аналогов заринской линии по трамбованию угольной шихты нет нигде в России. Фото: Антон ЧЕРВЯКОВ/Пресс-служба правительства Алтайского края.

Губернатор Виктор Томенко поздравил сотрудников предприятия с важным событием и напомнил, что региональные власти всегда открыты к взаимодействию по всем насущным для предприятия вопросам.

- На «Алтай-Коксе» трудится почти три тысячи сотрудников, каждый из которых воспитывает детей, содержит семью, думает о своем будущем, строит свою судьбу здесь, в Алтайском крае. Поэтому все, что происходит на предприятии, - все в орбите внимания краевых властей, - подчеркнул Виктор Томенко.