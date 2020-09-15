Геннадий Онищенко: «Социализм победил вошь и тиф, мы победим коронавирус»

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко. Я поздравляю вас с 98-й годовщиной - с тех пор, как Владимир Ильич Ленин утвердил должность главного санитарного врача России.

- Владимир Ильич Ленин гораздо шире смотрел. И Совет Народных Комиссаров в этот день 98 лет назад принял основополагающий документ, который назывался так: «О санитарных органах республики». Ну, а то, что вы помощник, это вы, как говорится, пока еще ни идеологически, ни целеполаганием не доросли до этого.

- Но я же расту!

- А это было действительно судьбоносное решение. Потому что в тот период страна жила с очень прагматичными лозунгами: «Или вошь победит социализм, или социализм победит вошь!»

Потому что тогда была действительно санитарная обстановка такая, что народ «заедали вши», которые являлись переносчиками сыпного тифа, от которого умирали десятки, сотни тысяч людей, и ничего нельзя было сделать.

Тогда и было принято такое решение, которое дало основу для развития профилактического направления. И нарком Семашко сформулировал эти постулаты, которыми сегодня руководствуется весь мир. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже была создана именно для этой цели – для борьбы с инфекциями в развивающемся, третьем мире.

- Геннадий Григорьевич, а правда, что во времена Ленина и Семашко был пропарочный пункт в Кремле, и, прежде чем пройти к Владимиру Ильичу, нужно было одежду пропарить и самому помыться? И не продолжается ли - в какой-то мере - эта традиция и сегодня? Там же, в Кремле, нынче тоже «обеззараживают» - опрыскивают посетителей, тех, кто в Первый корпус идет.

- Высшее руководство страны - я о временах Ленина - нужно было обязательно защитить. Потому что понятна цена болезни руководителя государства в такое время. Сейчас это делается во всех развитых, цивилизованных государствах, как у нас, так и везде. И людей обследуют, и применяются защитные меры. Но у нас сегодня возможностей-то побольше, можно и заседания правительства проводить…

- Дистанционно.

- И не с меньшим, а даже лучшим эффектом.

И Владимир Путин проводит некоторые мероприятия, вплоть до Совета Безопасности, которые проходят в секретном режиме, благодаря таким современным возможностям. Но это не значит, что ситуация стала лучше. Межвидовая борьба, господин Гамов, только обостряется.

- Межвидовая - между кем и кем?

- Между человеческим видом примата, который называется Homo sapiens, и микромиром. Она обостряется, и она ничуть не проще.

Ведь при Ленине - при самой тяжелой болезни, с самыми тяжелыми потерями, она - эта борьба - все-таки носила локальный характер. А сейчас, благодаря коммуникационным возможностям - пандемия наступает на весь мир. На сегодняшний день 188 стран находятся в состоянии ступора.

- Мы победим коронавирус, Геннадий Григорьевич?

- Победить мы не победим, но мы будем находиться в постоянной межвидовой борьбе, и многое зависит от эффективности работы службы, которая была создана под мудрым руководством Ленина. Которого вы хотели вчера выносить из Мавзолея…

- Нет, я был против выноса!

- Не знаю. Но вы, во всяком случае, коммуницировали это всё.

- Нет, мы с Геннадием Андреевичем Зюгановым делали это, активно возражая!

- А между тем на эту службу, созданную под мудрым руководством Ленина, только в этом веке посягали дважды (выходили документы, в которых было написано: ликвидировать, а функции передать)…

- Ни за что!

- Так вот, от ее эффективности зависит очень многое. И я бы хотел всем сотрудникам, всем работникам, всем санитарным врачам, врачам-эпидемиологам, микробиологам, бактериологам пожелать здоровья, веры в свое высочайшее предназначение и сделать все, чтобы наша страна и в дальнейшем занимала лидирующие позиции в этом направлении.

- И - пожалуйста: ваши призывы в связи со славной годовщиной легендарной службы.

- Пожалуйста...

Да здравствует Роспотребнадзор - самая эффективная служба этого профиля в мире!

Слава санитарным врачам России!

Социализм победил вошь и тиф, мы победим коронавирус. Ура!

- Ура-а-а!