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ЗДОРОВЬЕ

Врач рассказал, действительно ли нужно ходить 10 тысяч шагов в день

Разбираемся, можно ли достичь оздоровительного эффекта при более низкой нагрузке
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Разбираемся, можно ли достичь оздоровительного эффекта при более низкой нагрузке

Разбираемся, можно ли достичь оздоровительного эффекта при более низкой нагрузке

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ходьба – самая простая и естественная физическая активность. Для нее не нужны какие бы то ни было инструменты или приспособления, условия, и даже специальная форма одежды, по сути, не важна. Ходить в меру своей физической кондиции может почти каждый из нас. Энтузиасты уже включились в общероссийское соревнование по ходьбе «Человек идущий». Команды сформированы, приложения для подсчета шагов установлены и спортсмены помаршировали за своим здоровьем и бодрым настроением. Ну а нам, оставшимся в этот раз в числе зрителей, остается разбираться в теории. Действительно ли в день для здоровья и сохранения себя в хорошей спортивной форме нужно нашагать по 10 тысяч шагов? Все-таки это немало, к тому же, в последнее время, говорят, развеян миф, что эта цифра – корректная. Мы разузнали все у заведующего кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессора кафедры госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, эксперта Лиги здоровья нации, доктора медицинских наук Евгения Ачкасова.

Имеет ли смысл ходить, если 10 тысяч шагов в день не набирается?

На самом деле цифра в 10 тысяч шагов – это усредненная цифра, говорит эксперт. А вот чтобы узнать, сколько надо для хорошего самочувствия ходить именно вам – лучше посоветоваться со специалистом.

- Кому-то нужно проходить в день 5 тысяч шагов, другим – 10 тысяч, а кому-то 15, - объясняет врач Евгений Ачкасов. – Все зависит от уровня натренированности человека и от того, какие есть адаптационные резервы у организма. Быть может, кому-то стоит начать с меньшего количества шагов и постепенно увеличивать расстояние.

Считается, что 10 тысяч шагов, около часа пеших прогулок – это достаточный объем двигательной активности для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако здесь важен и тот темп, в котором мы проходим дистанцию, отмечает специалист. Если мы маршируем в быстром темпе, то калории расходуются интенсивнее, а значит и избыточный вес начнет уходить.

Действительно ли ходьба полезнее бега и велосипеда?

У каждой физической активности, будь то бег, велосипед или ходьба, есть свои плюсы и минусы.

- Я бы сказал, что главное здесь – двигаться, а уже кому и какой способ более подходит, можно подбирать индивидуально, - говорит врач Евгений Ачкасов. - Кому-то нужно ходить, другому – бегать, а кому-то больше подойдет скандинавская ходьба. Очевидные плюсы ходьбы в том, что отсутствует ударная нагрузка на коленные суставы. Ходьба подходит для людей, так скажем, менее тренированных. Для ходьбы не нужен спортзал или спортивная площадка. Идем ли мы на работу или с работы, ходим ли мы у себя на рабочем месте во время трудового дня, поднимаемся ли по лестнице вместо лифта, - все это не какая-то специальная тренировка, которую мы себе устраиваем, но при этом нужная активность набирается.

Помогает ли ходьба помолодеть?

Главная польза от ходьбы – это борьба с гипокинезией, с дефицитом движения, а значит – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, напоминает эксперт. Ходьба особенно показана тем, у кого есть сахарный диабет, людям с заболеваниями органов дыхания. Ходить полезно и для корректировки массы тела.

- Что важно, ежедневная двигательная активность снижает биологический возраст человека, - утверждает врач Евгений Ачкасов. – Если вам нужна хорошая мотивация для того, чтобы начать регулярно заниматься ходьбой, подумайте о том, что уже через несколько месяцев ваш организм в буквальном смысле помолодеет. А если мы будем сидеть дома и мало двигаться, то у организма снижается так называемая толерантность к нагрузке, и мы по функциональным показателям нашего организма становимся старше, наш биологический возраст повышается. Доказано, что очень важно двигаться и для повышения эмоционального фона, для того, чтобы наше настроение было хорошим!

Может ли ходьба улучшить здоровье?

Ходьба – это выход для тех, кому бег противопоказан. Например, для людей с ожирением третьей степени и больше, а также для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

- В каких-то ситуациях, когда мы хотим увеличить расход энергии, калорий, можно использовать ходьбу не просто как профилактическую активность, но в качестве лечебной тренировки. В этом случае подойдет скандинавская ходьба, при которой в работу включаются до 90% мышц нашего тела. Это и мышцы верхнего плечевого пояса, и мышцы рук, живота. При езде на велосипеде работают до 70% мышц нашего тела, при легком беге – не более 50%, и при обычной ходьбе также работают не более 50% мышц. Важно, что при скандинавской ходьбе также достаточно высокий расход калорий, он в полтора раза выше, чем при беге, например, что очень хорошо помогает больным с ожирением.

Три лайфхака, чтобы двигаться активнее

1. Для детей с избыточным весом, которым ходьба может показаться скучным занятием, наш эксперт рекомендует танцы, а также спортивные компьютерные игры.

2. Людей пожилого возраста легче увлечь коллективными занятиями – соберите группу энтузиастов из соседей и ходите вместе, поддерживая друг друга морально и общаясь по ходу прогулке. Так можно преодолеть стеснительность. К тому же людям в возрасте часто не хватает общения, так что коллективная прогулка способна сработать двояко: повысить настроение и укрепить здоровье одновременно.

3. Домохозяйкам на заметку. По мнению врача, хорошая интенсивная домашняя уборка приравнивается по расходу калорий и работе мышц к тренировке в фитнес клубе.

ВАЖНО

Где не стоит гулять?

Любая физическая активность противопоказана в непосредственной близости от оживленных автомобильных дорог. Лучше выбирать парки, стадионы, чтобы не вдыхать выхлопные газы.

Красота и здоровье

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