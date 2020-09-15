Начинается реформа службы занятости: трудовые потоки распределят по всей России

В России кардинальным образом реформируют службу занятости. Такие предложения будут рассмотрены Госдумой этой осенью. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России кардинальным образом реформируют службу занятости. Такие предложения будут рассмотрены Госдумой этой осенью.

Главное новшество – служба занятости будет единой структурой по всей стране. Вроде Пенсионного фонда или налоговой. То есть в каждом регионе будут свои отделения одной организации, а не собственные региональные центры, как сейчас.

Второе важное преобразование – общение со службой занятости во многом перейдет в онлайн. Не нужно будет бесконечно ходить отмечаться в контору. Это, конечно, веяния нового, посткоронавирусного мира. Я хорошо помню, как еще в начале апреля, прикинувшись безработной, обзванивала центры занятости в разных регионах, и не все из них были готовы принять мою заявку через интернет. Кое-где просили прийти после карантина, хотя тогда еще не было известно, когда он закончится. Но 2020 год показал, что дальше такое старорежимное отношение к соискателям продолжаться не может.

По просьбе «Комсомольской правды» на наивные вопросы о реформе службы занятости ответил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

1. Зачем делать службу занятости единой?

- В первую очередь это нужно для того, чтобы распределять потоки трудовой силы по всей стране. Существующие центры занятости могут помочь найти работу только в пределах одного региона.

2. Получается, меня могут направить работать в другой регион? А если я не хочу?

- Против желания никто не будет ничего делать. Но служба занятости обязана будет предоставить вам информацию, что есть потребность в таком работнике в другом регионе.

3. Хорошо, человек согласился на переезд. Но не прошел испытательный срок или предприятие внезапно закрылось. Что ему делать?

- Вот для этого и нужна реформа. Государство должно гарантировать социальные обязательства перед работником. И сегодня службы занятости этой проблемы не решают. А в идеале должны.

Главное новшество – служба занятости будет единой структурой по всей стране. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас государственная система трудоустройства устроена так, что всю ответственность возлагают на регионы. И каждый субъект отвечает за занятость своих жителей. Но любой отток, связанный даже с благими намерениями предоставить человеку работу, влияет на ухудшение демографической ситуации в регионе. Кроме того, уехавший в другой регион соискатель перестает быть плательщиком НДФЛ в местный бюджет. Проблема очевидна: меньше народу – меньше денег. Поэтому региональные центры занятости не заинтересованы в том, чтобы предлагать хорошие вакансии в другие области. А ведь ситуация с безработицей в каждом субъекте РФ разная. В Ингушетии, например, без работы сидят до 30 процентов населения.

4. Получается, шансов трудоустроиться с хорошей зарплатой станет намного больше?

- Реформа не решит главной проблемы нынешних служб занятости. Большинство вакансий не живые. Их размещают там, потому что того требует закон. Реальных работников ищут через частные агентства занятости, личные контакты или рекомендации. Поэтому главная проблема была и есть – в том, что службы занятости не обладают полной информацией о потребностях работодателей. Вторая проблема – это качество профессиональной переподготовки граждан. Сегодня эта система устроена по образцу 90-х годов, когда службы занятости сами выбирали, как им кажется, актуальные направления по переподготовке на основе анализа регионального рынка труда. Но эта схема давно не работает.