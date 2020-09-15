«Вместо того чтобы спасать от самоубийства, ты травишь меня»: Конор находится в депрессии из-за того, что его обвинили в эксгибиционизме

У знаменитого бойца ММА снова черная полоса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У одной из самых ярких звезд ММА Конора Макгрегора серьезные неприятности. Во время путешествия со своей невестой по Средиземноморью ирландский боец был арестован по обвинению за непристойное поведение и попытку сексуального насилия. Но даже после того, как адвокаты вытащили Конора из тюрьмы, его продолжают хейтить в соцсетях.

В тюрьму Конор угодил на Корсике. И эта история очень похожа на комедию в стиле «Мальчишника в Вегасе». В одном из баров поблизости от причалов он стал демонстрировать половой член некоей случившейся рядом замужней женщине и через какое-то время был арестован. Чтобы передать Макгрегору повестку, полиция заявилась к нему на яхту стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов, а потом он сам приехал на велосипеде в суд, где и был задержан.

Менеджеры и адвокаты Макгрегора развили бешеную деятельность. Они попытались выставить все таким образом, что некоторые личности хотят сделать себе имя и деньги, обвиняя их клиента. Но есть еще несколько замечательных деталей к этой истории. Обвиненный в «сексуальном разоблачении» Макгрегор путешествует вместе с невестой и детьми. А на следующий день ирландец должен был увидеться с княгиней Монако Шарлен. Само собой, аудиенция сорвалась – все-таки княгиня тоже замужняя женщина.

Но на этом неприятности Конора не закончились. Теперь в соцсетях его хейтят все, кому до этого события есть хоть какое-то дело. И суровый ирландский боец не выдержал.

«Я просто раздавлен. Вместо того чтобы спасать от самоубийства, ты травишь меня в этот ужасный период. Я стараюсь быть сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и оказывают мне поддержку. Спасибо за оскорбления, лицемер», - написал Конор в твиттере в ответ на одно из обвинений. Но через какое-то время удалил свой пост.

Теперь фанаты и хейтеры спорят, что это было – новый акт, но теперь уже душевного эксгибиционизма, и ирландского бойца, который известен своими жестким трештоком и оскорблениями соперников, действительно задели слова в соцсетях. Или это пиар-ход, чтобы показать, что Конор Макргрегор очень переживает случившееся.