Россия отводит резерв силовиков от границы с Белоруссией

По сообщениям ряда СМИ, у границы с Белоруссией находились откомандированные подразделения Росгвардии и МВД России, которые были готовы прийти на помощь белорусскому народу, если республику попытаются захватить экстремисты.

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время разговора в Сочи 14 сентября решили расформировать резерв силовиков, который был создан Россией у границы с Белоруссией. О том, что призванные подразделения возвращаются в места постоянной дислокации, сообщил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По сообщениям ряда СМИ, у границы с Белоруссией находились откомандированные подразделения Росгвардии и МВД России, которые были готовы прийти на помощь белорусскому народу, если республику попытаются захватить экстремисты.

- Российские силы будут задействованы лишь в случае, если в Белоруссии экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, перейдут определенные границы, - заявил ранее Владимир Путин. Он также отметил, что в рамках ОДКБ и Союзного государства у Россия имеет определенные обязательства перед Белоруссией.

Теперь, когда резерв силовиков снимается, можно предположить, что попытка западников устроить майдан в Беларуси провались. Александр Лукашенко признан легитимным президентом страны, а политическая ситуация переходит в управляемое русло.

Впрочем, резерв российских силовиков к границам Беларуси можно вернуть в считанные часы. Во время встречи Лукашенко и Путин обсудили совместные командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые пройдут на территории России с 21 по 26 сентября.

- Учения будут носить исключительно оборонительный характер и не будет направлено против какой-либо страны, - заявил в минувшую пятницу для представителей военно-дипломатического корпуса заместитель министра обороны России Александр Фомин.

По данным Минобороны России на учении будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Практические действия будут проходить на полигонах Капустин Яр, Ашулук, Прудбой, Аданак, Раевский, на наземных авиационных полигонах Арзгирский, Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. А для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран.