ОРВИ и грипп во время пандемии

С сентября в России традиционно стартует «сезон простуд». По сообщениям Минздрава, нас ждут четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа типов А и В. Компанию им составят сезонные респираторные вирусы. Но эта осень, конечно, станет особенной, ведь грипп и ОРВИ приходят к нам на фоне эпидемии коронавируса.

Микс из инфекций возможен

О возможности наложения второй волны заболевания COVID-19 на сезонный грипп и ОРВИ еще в мае говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как будет протекать заболевание при одновременном заражении новым коронавирусом и другим респираторным вирусом и каковы будут его последствия, врачи пока не знают, рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Новая эпидемиологическая реальность заставляет Минздрав спешить с вакцинацией от гриппа. В этом году она стартует раньше обычного. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация от гриппа является ключевой для снижения осложненных форм течения COVID-19.

Несомненно, масштабная программа вакцинации – главный инструмент сдерживания эпидемий гриппа в России в последние годы. Однако Роспотребнадзор все же оговаривается, что вакцинация существенно снижает риск заболеть гриппом, но не исключает его полностью. Более того, если от гриппа можно привиться, то от сезонных респираторных вирусов вакцин нет. Защитить может только наш собственный крепкий иммунитет. А с ним этой осенью тоже могут возникнуть проблемы.

Без помощи придется трудно

Многие из нас провели это лето в самоизоляции, ограничивали контакты с другими людьми, меньше выходили на улицу и посещали общественные места. В результате иммунитет отвык от регулярных тренировок. Многие не смогли или не рискнули отправиться на море и полноценно отдохнуть. Это тоже не сказывается на иммунитете лучшим образом. А с сентября дети отправились в сады и школы, студенты – на учебу, а взрослые – на работу, фактически подвергнув иммунную систему шоку.

Поддержать ее можно сбалансированным питанием, полноценным сном и прогулками на свежем воздухе, а дополнительные силы иммунитету придадут специальные препараты – индукторы интерферонов (ИИ). Они помогают нашему организму побеждать вирусные инфекции еще до начала заболевания.

«Одной из самых ранних реакций врожденного иммунитета считается индукция и синтез эндогенных интерферонов. Доказано, что течение и исход вирусных инфекций во многом зависит от способности систем запуска синтеза интерферонов организма - быстро и адекватно реагировать на внедрение возбудителя», - пишет директор НИЦ им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург. Т.е. первое, что наш организм начинает делать при попадании в него вируса – это вырабатывать интерфероны – специальные белки, которые блокируют размножение вируса. Этот заложенный в нас самой природой механизм борьбы – самое совершенное средство для лечения вирусных заболеваний – универсальное, действующее на любые вирусы, вызывающие ОРВИ и грипп. А индукторы интерферонов стимулируют их выработку в организме и помогают длительное время поддерживать оптимальный баланс, если иммунитет ослаблен или активно атакуется различными вирусами, например, в сезон простуд. Это эффективные, безопасные и проверенные временем лекарственные средства.

Недаром такие препараты, как, например, Кагоцел, Тилорон, Меглюмина акридонацетат и другие, входят в различные клинические рекомендации Минздрава по терапии и профилактике гриппа и ОРВИ у взрослых и детей. Применение ИИ даже включено во Временные методические рекомендации Минздрава «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Ведь лекарство от COVID-19 до сих пор не найдено, а индукторы, по аналогии с сезонными ОРВИ, могут помочь иммунитету справиться самостоятельно в случае легкого течения болезни. Более того, сейчас такие лекарства тестируются на противовирусную активность в отношении штамма SARS-CoV-2, вызывающего ковид. В частности, Кагоцел недавно успешно прошел такое лабораторное исследование. Оно показало, что препарат эффективно подавляет размножение пандемического коронавируса.

В общем, встречаем сезон во всеоружии. Комбинация из вакцинации от гриппа и ответственного подхода к поддержке иммунитета сильно увеличивает ваши шансы провести эти осень и зиму без болезней. Ну и от масок, перчаток и антисептиков отказываться пока рано. Они, кстати, не только от ковида защищают.