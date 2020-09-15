Роман Екатерины Варнавы и Александра Молочникова: молодой режиссер подарил миллионерше Кате роль собаки в своем спектакле

Александр так очарован Екатериной, что дал ей роль в своем спектакле. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Минувшей весной 35-летняя Екатерина Варнава и 28-летний Александр Молочников быстро нашли общий язык за кулисами шоу «Танцы со звездами». Служебный роман в период самоизоляции развивался стремительно: вот только и артистка, и режиссер только и делают, что опровергают личные отношения – мол, друзья мы близкие, не более того. Вчера Варнава прилетела с Молочниковым в Сочи — поддержать на премьере его фильма «Скажи ей». Но и без этого парного выхода и бесконечных опровержений романа в светской тусовке давно судачат об этом служебном романе. Рассказываем, как развивались отношения парочки Варнава-Молочников.

Мы встретили Екатерину Варнаву и Александра Молочникова в компании друзей (была там и Полина Гагарина) еще в начале лета – поутру на веранде одного из кафе близ ЦУМа они мило ворковали, не сводя глаз друг с друга. «Как же они подходят друг другу, какое притяжение!» - шептались еще на «Танцах», когда все даже еще и не начиналось. Сколько этих служебных недолгосрочных романов случается за кулисами и на съемках! Есть даже анекдот такой: «У артистов одно одеяло, под которым все друг с другом спят».

Молочников младше Варнавы на 7 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окончательно все поняли, что это не просто интрижка, а Варнава стала музой Молочникова, когда Александр взял Екатерину в свой спектакль. У Александра Молочникова на этой неделе большая премьера – режиссер поставил в Театре на Малой Бронной спектакль «Бульба. Пир». Билетов на сентябрьские спектакли уже нет, на октябрь еще можно купить. Молочников верен себе – сочинил историю, которая не имеет ничего общего с каноническим прочтением повести Гоголя.

Екатерина Варнава получила роль в спектакле с Александром Кузнецовым, Игорем Миркубановым, Юлией Хлыниной, Алексеем Вертковым и другими профессиональными актерами. Варнава впервые будет играть в постановке такого уровня. У Екатерины, конечно, есть антрепризные спектакли, с которыми она колесит по ДК в регионах. А здесь – роль в драматическом спектакле. Варнава играет Собаку Бульбы. И говорят, что на репетициях Екатерина была хороша. Может и к лучшему, что «Comedy Woman» закрыли? У Варнавы появилось время, чтобы показать, на что она способна. Посмотрим на Екатерину в театре.

А что же с любовью? В перспективу отношений Варнавы и Молочникова мало кто верит. Но ведь Собчак с Богомоловым тоже давали максимум год идиллии: а у них «любовь до гроба» продолжается. Екатерина успешна, с отличным чувством юмора и весьма требовательна к мужчинам. Александр отвечает всем требований взыскательной звезды – хорош собой, перспективен, обласкан тусовкой и талантлив. Вот только вновь, как в паре Собчак-Богомолов, больше зарабатывает женщина. Годовой доход Варнавы $1,2 млн. Это по данным рейтинга богатых знаменитостей Forbes. Екатерина нарасхват у рекламодателей и востребована в профессии – спектакли, ведение мероприятий.

Варнава оказала Молочикову дружескую поддержку на съемках шоу «Танцы со звездами». Через месяц он начал ухаживать за артисткой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Они еще не живут вместе – в том плане, что модного теперь гражданского брака нет. Пока. Проводят много времени вместе, наговориться не могут. Встречаются – это такие классические отношения, непривычные для нашей тусовки. Когда мужчина ухаживает за женщиной. Катя покорена интеллектом, и отношением Александра. А как все хрестоматийно начиналось? Молочников попал в непривычную для него среду – в шоу «Танцы со звездами», а Катя его поддержала, помогла советами и добрым словом…» - рассказали kp.ru коллеги артистки.

Похоже, что Екатерина Варнава встретила наконец-то мужчину своей мечты. Делаем ставки насчет продолжительности романа, и когда гостевой брак станет гражданским, а потом и законным.