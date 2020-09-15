Куда пропали осетры, почему белые медведи идут на помойки и как люди “съедают” природу

Конфликтов белых медведей с людьми становится все больше. Фото: EAST NEWS

Пандемия коронавируса – один из “стоп-сигналов” Земли. Планета дает понять, что нам хорошо бы жить в гармонии с природой. А так, как сейчас, - опасно для жизни в самом прямом смысле слова. Такова главная мысль нового доклада Всемирного фонда дикой природы “Живая планета 2020”.

Доклады эти публикуют раз в два года. Нынешний – 13-й. Над ним работали 134 автора из 25 стран. Что важного и нового они нашли? Как все это касается России? Разбираемся вместе с директором WWF России Дмитрием Горшковым и главным координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борисом Соловьевым.

- Доклад можно назвать оценкой состояния здоровья нашей планеты, - говорит Борис Соловьев. - Что такое биоразнообразие? Жизнь во всех ее проявлениях, начиная от бактерий и заканчивая слонами и китами. А еще все связи между ними и все сообщества, в которые объединены живые организмы. Биоразнообразие - сложный механизм, который мы еще не до конца понимаем. К сожалению, этот механизм разрушается, причем с беспрецедентной скоростью. Три четверти суши, свободной ото льда, существенно преобразованы деятельностью человека – то есть места обитания диких животных разрушены или изменены. Океаны загрязнены. Причем все океаны, от Марианской впадины до поверхности, от полюсов до экватора. Чистых морей и океанов больше не осталось.

ЦИФРЫ

Лишь 25% суши на планете свободны от деятельности человека. А три четверти мы так или иначе меняем: строим города и дороги, пашем поля, вырубаем лес.

22% видов вид растений на планете находится под угрозой исчезновения. В том числе дикий кофе сорта "арабика".

Каждому 3-му виду пресноводных животных угрожает вымирание. И в первую очередь речной “мегафауне”: осетрам, сомам, пресноводным дельфинам.

680 видов позвоночных животных исчезли с лица Земли, начиная с 1500 года.

ЖИВОТНЫЕ ИСЧЕЗАЮТ С ПУГАЮЩЕЙ СКОРОСТЬЮ

- Окружающая среда разрушается по всему миру с беспрецедентной за миллионы лет скоростью, - с такой вот почти апокалиптичной мысли начинает доклад Марко Ламбертини, генеральный директор WWF.

Главная цифра документа - 68%. Что она означает? За последние 50 лет, с 1970 года, численность популяций млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся сократилась на 68% (если уж совсем точно, то за 48 лет, так как учтены научные данные до 2016 года). Посчитали 4 тысячи видов. Только позвоночных. Ни насекомых, ни бактерий, ни медуз, хотя они, конечно, тоже важны для природы. Но на примере медведей, осетров и пингвинов картинка нагляднее. И считать их проще.

- Получается, что животных на Земле стало на две трети меньше? И осталась всего треть живых существ?

- Не совсем так. Мы оцениваем численность различных популяций, - объясняет Борис Соловьев. - Что такое популяция? Группа животных одного вида, обитающих в одном месте. Например, все белые густи на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Было, например, 100 гусей, осталось 60 – значит, численность снизилась на 40%. В это же время на острове Врангеля считают белых медведей. Было 10 берлог – стало две (все цифры условные). Численность снизилась на 80%. Складываем проценты ддя всех популяций. Таким образом и получили 68%. Этот показатель говорит скорее о скорости, темпах, масштабах снижения численности животных. А не об абсолютных потерях. Но скорость действительно драматична.

И в любом случае 68% - это средняя температура по больнице.

- Россия входит в большой регион Европы и Центральной Азии. Как и все страны бывшего СССР. И здесь сокращение численности популяций с 1970 года всего на 24%, самая низкая цифра в мире, - обнадеживает Борис Соловьев. - Во-первых, Европейская часть России, как и Европы, были освоены человеком задолго до 1970 года. Поэтому тут уже нечему сокращаться. Во-вторых, у нас есть обширная азиатская часть России, огромные просторы тайги, где сохраняется много нетронутых мест обитания диких животных.

ТИГРАМ ПОВЕЗЛО. САЙГАКАМ - НЕТ

- В докладе оценено около 200 популяций в России, - продолжает Борис Соловьев. - К примеру, сайгак: в 1950 году было 700 тысяч особей, к 2019 году осталось всего 5 тысяч. Есть и обратный тренд, позитивный - амурский тигр. Их стало больше! В 1930 х годах в России насчитывалось всего 30 тигров, в 2018 году – 550.

- Амурский тигр и дальневосточный леопард – это те виды, с которыми удалось переломить тренд в последние десятилетия. Их численность восстанавливается. Еще один успешный пример - зубр. Он исчез из дикой природы, сохранился только в питомниках. Но благодаря планомерной сейчас в Европейской части России уже более тысячи зубров. Началась работа над их восстановлением на Кавказе, - добавляет оптимизма Дмитрий Горшков.

За тигров радостно. А вот за сайгаков грустно – почему они умирают?

- Для России сайгак один из наиболее печальных примеров, - признает Дмитрий Горшков. - Почему сократилась его популяция? Это и браконьерский отстрел - рога сайгака ценятся на азиатских рынках, они используются в восточной медицине. И выпас домашнего скота в ареале обитания сайгака, строительство трубопроводов и дорог. И изменение климата – он стал более засушливым, сайгаку труднее найти водопой. Все эти факторы сыграли свою роль.

Амурский тигр и дальневосточный леопард – это те виды, с которыми удалось переломить тренд в последние десятилетия. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ОСАЖДАЮТ ПОМОЙКИ

- Мы до сих пор точно не знаем, сколько белых медведей в России. В мировом масштабе есть оценки – около 20 тысяч особей, - это мы вместе с Борисом Соловьевым перемещаемся из степей в Арктику.

- Прошлой зимой на Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Они не просто в поселок к людям пришли, заходили в подъезды!

- Да, конфликтов белых медведей с людьми становится все больше. Я принимал участие в экспедиции по полярным станциям на Северном Морском пути. Сотрудники в один голос говорили: сделайте что-нибудь с белыми медведями, они взяли нас в осаду! Почему так происходит? Первая причина – изменение климата и ледового покрова, сроков становления льда в Арктике. В норме медведю на суше ему делать нечего. Его стихия, его мир - это дрейфующие льды. А вот когда льдов нет, он на берегу ищет, что съесть. Северяне же до недавних пор просто выбрасывали свои отходы рядом с поселком или станцией. Медведи паслись на помойках, прекрасное место, чтобы пережить тяжелые времена. Он бы, может, и хотел охотиться на тюленей в море, но когда льда нет, выбор у него – либо разорить птичий базар, либо пойти на помойку.

ОСЕТРАМ У НАС НЕ ЖИВЕТСЯ

Оказывается, в лесу, в степи или в море животным живется лучше, чем в реках и озерах. Неожиданно, но подтверждается цифрами.

- Самое драматичное падение численности наблюдается в реках и озерах – на 84% по сравнению с 1970 годом. В России тоже ситуация с водоемами тяжелее, чем для наземных экосистем. Особенно актуальна проблема для Европейской части нашей страны. Реки перекрываются плотинами гидроэлектростанций (а для выживания многих видов рыб нужна вся река, от устья до истока), из них берут воду, в них сливают канализацию и другие отходы. Увы, есть и у нас и практически исчезнувший вид. Атлантический осетр. Последний раз его видели в дикой природе в 1984 году. А раньше он обитал повсюду, от Балтики до Черного моря и в реках, впадающих в эти моря. Сейчас численность осетра постепенно восстанавливается.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КОАЛ И МИНТАЯ

Глобальное потепление и природные катаклизмы, связанные с изменением климата, - лишь на пятом месте среди угроз живым существам. Но авторы доклада уверены, что меняющийся климат все больше будет влиять на природу. Пример этого года – страшные пожары в Австралии. В них погибли до миллиарда животных, в том числе коал.

- Изменение климата не всегда однозначно негативно. Для каких-то видов потепление означает продвижение на север и занятие новых экологических ниш. Например, в Чукотском море все больше и больше минтая, который расселяется из Берингова моря, - аргументирует Борис Соловьев. - Но из-за этого становится меньше придонных организмов, которыми питается минтай. Все сложно.

ПРИРОДА НЕ ОЧИСТИЛАСЬ

- “Природа очистилась настолько” - один из мемов этого года. Во время самоизоляции было множество новостей о том, как дикие животные гуляют по пустым улицам городов, выходят на автотрассы... И вольготно себя чувствуют без людей. Сыграла ли история с коронавирусом позитивную роль? Природа очистилась?

- Действительно, со всего мира такие сообщения приходили! И возникла иллюзия, что внезапно, за 3 – 4 недели, природа очистилась и самовосстановилась. К сожалению, это иллюзия. Животные устроены так: как только освобождается какая-то ниша, потенциальная среда обитания, они идут ее исследовать. Но чтобы природа реально восстановилась, пары месяцев мало. В реальности пандемия играет скорее негативную роль. Во всем мире звучат голоса: экономике сейчас тяжело, давайте отменим экологическим ограничения – то есть за счет природы поддержим бизнес.

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ

Что ж такое случилось с нами и с планетой за полстолетия, что две трети живых существ этого не вынесли? И почему за точку отсчета взят именно 1970 год?

За полвека население Земли выросло вдвое, мировая экономика - в 4 раза, а объемы торговли - в 10 раз. До 1970 года экологический след человечества был меньше, чем способность природы к восстановлению. А 50 лет назад чаша весов качнулась в обратную сторону. Чтобы накормить, обеспечить отоплением или кондиционерами, отвезти на машине на работу и на самолете в отпуск человека XXI века, нужно на 56% больше ресурсов, чем природа способна восстановить за то же время.

- В последние 50 лет наблюдался почти непрерывный экономический рост. Люди никогда не жили так хорошо, как сейчас - с экономической и социальной точки зрения. Продолжительность жизни увеличилась почти на 15 лет (средняя в мире, не в России. - Ред). Но все это достигалась ценой разрушения природы, экосистем Земли, которые и обеспечили нам ресурсы для экономического роста, - объясняет Борис Соловьев. - Отчет показывает, какие отрасли экономики больше всего влияют на биоразнообразие. На первом месте - производство продуктов питания. Понятно, что без еды человечество не сможет жить. Но надо что-то менять. Человечество живет так, как будто у нас в запасе есть еще одна Земля – мы ежегодно расходуем полторы планеты.

Медведи паслись на помойках, прекрасное место, чтобы пережить тяжелые времена. Фото: EAST NEWS

МНОГО В НЕЙ ЛЕСОВ, ПОЛЕЙ И РЕК

“Мы” в данном случае – это жители планеты Земля. А если взять только “мы – жители России”, картина опять же другая:

- Россиянин сейчас используют в 2 раза больше ресурсов, чем средний житель планеты. Если в целом человечество живет так, как будто у нас полторы планеты, то граждане нашей страны тратят ресурсы так, словно в нашем распоряжении три Земли, - удивляет Дмитрий Горшков.

К ресурсам относится все – вода, электричество, леса, почвы. Привыкли, что много у нас лесов полей и рек, широка страна моя родная. Не экономим.

И тем не менее – лесов, полей и рек к нас по-прежнему много. Больше, чем у кого-либо.

- Россия один из четырех мировых лидеров, где сохранились последние нетронутые, первозданные ландшафты. Наряду с Канадой, Бразилией и Австралией, - дает повод для гордости Борис Соловьев. - Это Арктика, тундра, тайга, территории в Сибири и на Дальнем Востоке. Там можно увидеть чистые моря, берега которых не завалены пластиком. Там можно идти по лесу и чувствовать себя первым человеком, ступающим по этим местам. У меня был такой опыт на Земле Франца-Иосифа, в заливе Географов. Вместе с учеными и инспекторами национального парка “Русская Арктика” были там первыми людьми пусть и не в истории, но за несколько десятилетий! Наступаешь на камни и лишайники, и видишь, как ты оставляешь за собой след – в Арктике все следы видны очень долго. А кругом все нетронутое. Удивительное ощущение.

И это наша ответственность: сохраняя природу России, мы сохраняем ее не только для себя, но и для всей планеты. С другой стороны, есть тревожный факт: Россия – лидер также и по потерям нетронутых ландшафтов за последние 20 лет. В основном это происходит на севере России и связано с освоением Арктики.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Тренд на сокращение биоразнообразия можно переломить, - уверен Борис Соловьев. - Медленный путь - создавать больше заповедников и национальных парков. Серьезный же разворот произойдет, только если мы пересмотрим нашу экономику. В первую очередь то, как мы производим и потребляем продукты питания.

- Да, заповедники нужны. Но это не значит, что все вокруг нужно запретить и только охранять природу, - резонно замечает Дмитрий Горшков. - Намного важнее организовать устойчивое и рациональное землепользование, чтобы природа успевала восстанавливаться.

Если делать и то, и другое, ситуация начнет улучшаться к 2040 году. А к 2070-му биоразнообразие вернется на уровень 2010 года. Но все еще не 1970-го.

МЫ ЕДИМ – ПРИРОДА ГИБНЕТ

Треть всей площади Земли используется в сельскохозяйственных целях.

80% исчезнувших лесов планеты погибли именно из-за сельского хозяйства

70% пресной воды используется в сельском хозяйстве

29% выбросов парниковых газов в мире вызвано производством продовольствия

ЧТО УГРОЖАЕТ ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ

Главные угрозы биоразнобразию в Европе и Цетральной Азии, в том числе в России

57,9% - изменение мест обитания: те места, где раньше жили животные, теперь используют люди. Застроили луг новыми домами, проложили автотрассу через лес, перекрыли реку плотиной для ГЭС, осушили болото и т.д.

19,7% - эксплуатация: охота, браконьерство, вылов рыбы.

10,9% - болезни и инвазивные виды.

7,5%- загрязнения.

4% - изменение климата. Животным приходится приспосабливаться, уходить с привычных мест, сдвигаются сезоны размножения или миграций.