Гол восходящей звезды из России Дениса Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

23-летнего форварда уже наградили прозвищем «Угроза» Фото: ТАСС

23-летний форвард Денис Гурьянов уже наделал шуму в этом плей-офф, забросив в шестом матче ¼ финала против «Калгари» сразу четыре шайбы! Этот «покер» стал первым среди всех российских хоккеистов, когда-либо игравших в матчах НХЛ на вылет. Да и в многолетней истории «Далласа» такого еще не случалось. Его достижение произвело фурор еще и потому, что «Даллас» проигрывал по ходу седьмого матча 0:3, но в результате победил 7:3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Но во время полуфинальной серии против «Вегаса» Гурьянов как бы ушел в тень, и ему давали не так много игрового времени. Феерили его старшие товарищи по команде – Александр Радулов и вратарь Антон Худобин, взявшие шефство над восходящей звездой. И вот Гурьянов вновь выстрелил в самый ответственный момент. Его шайба в овертайме принесла четвертую победу над «Вегасом» и вывела команду в финал.

– Я бы не сказал, что у меня в этой серии была какая-то недосказанность. Просто у нас хорошая команда, и где-то чуть-чуть не везло. Где-то, может, я думал слишком долго. Но я очень рад, что мы победили, рад, что забил. И рад, что будем играть в финале Кубка Стэнли, – сказал Гурьянов после матча.

Откуда же взялся такой уникум? Денис – воспитанник тольяттинского хоккея, и пять лет назад он начинал выступать в КХЛ за «Ладу», но уже через год, в 19-летнем возрасте, перебрался за океан. Так что наши болельщики его больше помнят по молодежному чемпионату мира-2017, где именно Гурьянов в матче за третье место забросил решающую шайбу в овертайме в ворота шведов и принес сборной России бронзовые медали.

А потом Денис два сезона болтался между «Далласом» и его фарм-клубом «Техас Старз», выступающем в АХЛ. Отличился там хет-триком, а с этого сезона влился в основную команду, где полностью раскрылся. После этих достижений мощного и техничного хоккеиста (рост Гурьянова 191 см, вес 91 кг) все чаще называют - The Menace (угроза), и он оправдывает свое прозвище.

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