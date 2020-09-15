"Когда Алексей Навальный вылетал из России, в его организме токсичных веществ не было": Сергей Нарышкин - о вопросах к Германии

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление правительства ФРГ об обнаружении в организме находящегося на излечении в Берлине российского оппозиционера Алексея Навального следов «Новичка»:

- Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось. Омские врачи провели самый глубокий комплекс исследований и экспертиз на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам. И каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне...

Также директор СВР напомнил, что:

- Все запасы боевого отравляющего вещества «Новичок» в России уничтожены согласно протоколам ОЗХО. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация.

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Об этом во вторник сообщил директор СВР (подробности).