Тихановская заговорила языком майдана

Светлана Тихановская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как говаривал Владимир Ильич Ленин, любая кухарка может писать колонки в Washington Post. А параллельно управлять государством. Светлана Тихановская, которую некоторые называют «избранным президентом Белоруссии», полагает, что может делать и то, и другое. Получив карт-бланш не от абы кого, а от целого сейма Литвы, признавшего ее «единственным законным представителем свободного белорусского народа», она ударилась в публицистику. И опубликовала, нет, не в Минске, а в Вашингтоне чуть ли не программную статью.

И в ней важнейшим из искусств является кино. Точнее информационное сопровождение белорусского протеста, в котором нет места точке зрения противника, ее необходимо просто блокировать. Все это мы уже проходили на майдане, где в один прекрасный момент мне пришлось надеть черную шапку с красным тризубом, чтобы не привлекать лишнее внимание. А на вопрос «Шо это за «КП» у вас на микрофоне», я отвечал «Карпатский патриот».

Собственно, все последние публичные выступления Тихановской не выходят за рамки уже знакомой по событиям на Украине риторики. И уже даже не важно, сама она написал о том, что «режим - колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока» или ее фамилией просто подписали колонку в Washington Post. Она втянулась в эту игру. И чем дальше, тем сильнее она ощущает свою историческую значимость. И даже считает уместным предъявлять ультиматум российскому президенту.

- Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом.

Оставим за скобками ультимативную форму обращения. Такие тексты ей пишут спичрайтеры, ее уже плотно взяли в оборот, из которого не вырваться даже по доброй воле. А о протоколе этот «избранный президент» вряд ли что-то слышал. Но, во-первых, выборы 2015 года пусть со скрипом, но были признаны мировым сообществом. И срок его полномочий истекает 5 ноября. Или после инаугурации. А до этих дат он, хоть ты тресни, с точки зрения международного права, законный глава государства. А во-вторых, чего ж вы, Светлана Георгиевна, только к Путину обращаетесь. Будьте последовательны, поставьте ультиматум и генсеку ЦК Компартии Китая Си Цзиньпину – он ведь тоже признал результаты выборов. Но такого Светлане спичрайтеры не напишут. Задача у них другая – настроить протестующих в Белоруссии максимально враждебно в России, обвинив в поддержке «узурпатора».

- Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит, - говорит Тихановская об обещанном белорусской экономике 1,5 миллиарда долларов. - Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы.

Ну, раз уж на то пошло, то мадам Тихановская сейчас живет на налоги тех, кого бьют в Париже или Портленде. И это ее нисколько не смущает. Что до самого кредита, то мы уже это слышали от лидеров майдана. Три миллиарда, выданные Януковичу, они, как и обещали, не вернули. Но стала ли жить Украина после этого лучше? В конце концов, у российской власти появился лишний стимул поддерживать Лукашенко, если она хочет вернуть долг. Скажите спасибо «лидеру свободных белорусов».

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