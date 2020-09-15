Эксперт по химоружию: «Навальный на фото не нормально выглядит для отравившегося»

Находящийся на лечении в берлинской клинике «Шарите» российский блогер Алексей Навальный выложил в Инстаграм свое первое после выхода из комы фото. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Находящийся на лечении в берлинской клинике «Шарите» российский блогер Алексей Навальный выложил в Инстаграм свое первое после выхода из комы фото. Он в больничной пижаме, на койке, в окружении семьи — жена Юлия обнимает Алексея, сын Захар и дочь Даша улыбаются в камеру. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», - так подписал Навальный этот снимок.

«КП» обратилась за комментарием к бывшему члену комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорю Никулину.

- Игорь Викторович, Навальный сообщил, что 14 сентября «впервые смог дышать сам» после «отравления Новичком" — вас тут ничего не удивляет?

- Так, все-таки, может, отравления никакого не было? Если его не было — то пациент выглядит вполне нормально. Если же оно случилось, то факт, что он не просто пришел в себя, но и неплохо выглядит — это как раз не вполне нормально.

- Эксперты говорят, что если против человека применили боевое отравляющее вещество, которое на Западе зовут «Новичок», он либо погибает, либо очень долго находится «в разобранном состоянии».

- Именно так. Вид Навального скорее подтверждает, что если что-то и было применено, то точно не «Новичок». Сколько времени нам сообщали о тяжелом состоянии «отравленного Скрипаля» - которого в итоге никому так и не показали? Не две-три недели — гораздо дольше. И вряд ли его в Британии лечили хуже, чем Навального в Германии. И среагировали от момента отравления до госпитализации в Британии быстрее. А Навальный ведь был в самолете, и времени до его помещения в реанимацию прошло, конечно, больше...

- А насколько сильно внешне меняется пострадавший после «Новичка»?

- Я лично никогда не видел людей пострадавших от «Новичка». Об этом надо спросить разработчиков этого состава, которые эмигрировали из страны и выложили его формулу в открытый доступ.

- Какие выводы вы, как специалист, можете сделать из приходящей из Германии информации?

- Либо не было «Новичка», либо вообще не было отравления.

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