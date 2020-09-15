Муж Наташи Королевой соблазнил молодую актрису на собственном стриптиз-шоу Фото: Евгения ГУСЕВА

Криминальная драма с кражей бриллиантов из дома Наташи Королевой и "воровкой", которая может быть беременна от ее мужа-стриптизера, продолжает набирает обороты. История этого любовного треугольника оказалась закручена так лихо, что скептики усомнились - а не пиар ли все это? Мол, у артистов тяжелые времена, а семейные драмы хорошо монетизируются...

Однако, по данным kp.ru, уголовное дело о краже все-таки заведено. Официально подозреваемых пока нет - в материалах фигурирует так называемый "неустановленный круг лиц". Но подруга Тарзана - 28-летняя актриса Анастасия Шульженком - уверена, что исчезновение драгоценностей повесят именно на нее. Это, мол, месть обиженной певицы за измену супруга.

Судя по соцсетям молодой соперницы Королевой, она познакомилась с Тарзаном в феврале 2019 года, когда пришла на его выступление.

- Меня куда-то несет, а куда - я и сама толком не понимаю, - написала тогда Анастасия в своем Инстаграме, сопроводив текст множеством восторженных смайликов. - Никогда не была на мужском стриптизе, да и в принципе, никогда не была ни на каком стриптизе. А тут решила, если идти, то уж сразу на Тарзан-Шоу! Странные эмоции... До финального номера, пока меня случайно не вытащил на сцену секс-символ моей осознанной юности, я не понимала, как реагировать на увиденное. А потом все встало на свои места. Это очень круто!

Совместное фото красавицы Насти с широко улыбающимся танцором собрало сотни лайков и комментариев. Девушка не скрывала восторга.

Совместное фото красавицы Насти с широко улыбающимся танцором собрало сотни лайков и комментариев. Девушка не скрывала восторга. "Ему почти 49, а все такой же красавчик!Пластика у него прекрасная", - писала друзьям Шульженко.

- Тарзан на тебя явно запал, - отмечали комментаторы.

- Возможно, - кокетничала актриса.

В своей встрече с Глушко она явно видела руку судьбы. "Можно сказать, вселенная отправила мне предложение посетить шоу, и я согласилась", - отвечала Анастасия на вопрос, почему ее вдруг потянуло на стриптиз.

Судя по всему, интерес у пары был обоюдный. По крайней мере, с момента знакомства Тарзан не пропустил в соцсетях ни одного фото красавицы-актрисы: под каждым постом Шульженко до сих пор красуются его "лайки".

Между тем, как только скандал стал достоянием общественности, из двух женщин стриптизер выбрал законную супругу. Пока Анастасию таскают по допросам, пара проводит отпуск на турецких берегах и демонстрирует в соцсетях полную идиллию.

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