Рычат танки и тарахтят автоматы: как проходят белорусско-российские тактические учения «Славянское братство»

На белорусском полигоне «Брестский» рычат танки и БТР, бабахают пушки, тарахтят автоматы и пулеметы, а в небе стрекочут «вертушки» и с оглушительным ревом проносятся самолеты. Фото: mil.ru

На белорусском полигоне «Брестский» рычат танки и БТР, бабахают пушки, тарахтят автоматы и пулеметы, а в небе стрекочут «вертушки» и с оглушительным ревом проносятся самолеты. Тут проходят совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» (начались они 14 сентября, а закончатся 25-го). Как уже сообщал сайт kp.ru, маневры эти плановые, можно даже сказать «ритуальные», ибо проводятся они ежегодно и попеременно на территории обеих стран, начиная с 2015 года. Так что никакой «специальной» привязки к нынешним событиям в Белоруссии не имеют.

С российской стороны в учениях принимают участие около 300 военнослужащих и почти 70 единиц боевой и специальной техники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии: которая дислоцируется в Пскове.

От Белоруссии в учениях задействованы военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Всего же в этой «войнушке» примут участие до 1,5 тыс. военных, а также свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. С учетом россиян (по количеству личного состава) то это вкупе примерно половина бригады, но значительно усиленной броней и авиацией.

Учения проводятся в два этапа. На первом командиры отработают планы взаимодействия, а на втором начнется практическое выполнение учебно-боевых задач. Ну а каков же замысел этих учений и конечная цель? В штабах отвечают по-разному. В одном случае - вот так: «В ходе учения десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач». В другом – вот так:

«Российские и белорусские подразделения должны сформировать тактическую группу и отработать совместные действия по борьбе с террористами». Что касается борьбы с «террористами», то это стандартная формулировка цели учений такого плана что в России, что в Белоруссии. Ну чтобы не пугать «бряцанием оружием» ни соседей по ту сторону границы, ни оппозицию. Хотя и далекий от тактики-стратегии обыватель наверняка догадывается, что под лукаво сформулированной личиной «террористов» военные понимают хорошо вооруженные формирования «супостата». А у белорусских кордонов, между прочим, НАТО уже сколотило группировку, которая во много раз крупнее белорусской армии. И тут ко всему надо быть готовыми: - и сябрам, и россиянам (у нас-то Союзное государство). Кстати:, минобороны Белоруссии выступило с заявлением, в котором говорится, что армия готова ответить на угрозы и военную агрессию против республики. В министерстве так же отметили, что у страны есть стратегические союзники - Россия и «железный брат» КНР.

А чтобы белорусская оппозиция, НАТО и Европа не распространяли провокационные слухи о том, что «русские останутся в Белоруссии после учений», Путин на встрече с Лукашенко еще раз заявил – все наши солдаты и офицеры обязательно вернутся домой.

Отметим, что во время учений белорусские и русские бойцы не только будут учиться вместе бить «общего» противника, но и покажут свое умение петь и плясать, соревноваться в различных видах спорта. В рамках «Славянского братства» пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.