Россияне увидели свою страну великой империей

37% россиян уверены, что Россия и сегодня остается великой державой. 29% граждан России думают, что страна станет великой в ближайшие 15-20 лет Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Вопросом, как жители Российской федерации воспринимают свою страну, озаботился ВЦИОМ, организовавший на эту тему очередной вопрос. И получил вполне предсказуемый результаты.

37% россиян уверены, что Россия и сегодня остается великой державой. 29% граждан России думают, что страна станет великой в ближайшие 15-20 лет, а 26% убеждены, что в ближайшем будущем России великой уже не стать. То есть почти четыреста лет имперского прошлого не прошли даром даже для тех, кто уже тридцать лет живет совсем в другой стране.

При этом каждый третий опрошенный - 31%! - считает, что Россия должна пойти дальше и вернуть себе утерянный статус супердержавы. Тот самый, который был у Советского Союза.

Любопытно, что это настроение чаще всего наблюдается у мужчин - 35%, но в 2014 году эта доля была еще выше - 46%. Теперь же она вернулась к значению 2010 года - 33%.

50 % россиян считает, что Россия должна стать одним из 10-15 экономически развитых государств планеты. Что она должна стать политически влиятельной, уверены 44%. И только 10 % полагают, что нашей стране не стоит ставить перед собой глобальные задачи.

В XXI ВЕКЕ РОССИЯ ДОЛЖНА СТРЕМИТЬСЯ

К благосостоянию и высокому уровню жизни - 12%,

К развитию социальной политики - 11%,

Поддерживать мирные отношения с другими странами - 10%.

Развивать экономику и поддерживать бизнес - 9%

Развивать дружбу с другими странами - 9%.