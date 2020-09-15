Россияне увидели свою страну великой империей

37% россиян уверены, что Россия и сегодня остается великой державой. 29% граждан России думают, что страна станет великой в ближайшие 15-20 лет
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Вопросом, как жители Российской федерации воспринимают свою страну, озаботился ВЦИОМ, организовавший на эту тему очередной вопрос. И получил вполне предсказуемый результаты.
37% россиян уверены, что Россия и сегодня остается великой державой. 29% граждан России думают, что страна станет великой в ближайшие 15-20 лет, а 26% убеждены, что в ближайшем будущем России великой уже не стать. То есть почти четыреста лет имперского прошлого не прошли даром даже для тех, кто уже тридцать лет живет совсем в другой стране.
При этом каждый третий опрошенный - 31%! - считает, что Россия должна пойти дальше и вернуть себе утерянный статус супердержавы. Тот самый, который был у Советского Союза.
Любопытно, что это настроение чаще всего наблюдается у мужчин - 35%, но в 2014 году эта доля была еще выше - 46%. Теперь же она вернулась к значению 2010 года - 33%.
50 % россиян считает, что Россия должна стать одним из 10-15 экономически развитых государств планеты. Что она должна стать политически влиятельной, уверены 44%. И только 10 % полагают, что нашей стране не стоит ставить перед собой глобальные задачи.
В XXI ВЕКЕ РОССИЯ ДОЛЖНА СТРЕМИТЬСЯ
К благосостоянию и высокому уровню жизни - 12%,
К развитию социальной политики - 11%,
Поддерживать мирные отношения с другими странами - 10%.
Развивать экономику и поддерживать бизнес - 9%
Развивать дружбу с другими странами - 9%.