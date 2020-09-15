Стартовали белорусско-российские учения "Славянское братство-2020"

Учение продлятся до 25 сентября Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 14 сентября на полигоне "Брестский" в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство-2020». Об этом сообщили в Минобороны России.

Легенда учений: недалеко от Бреста появились вооруженные диверсионные группы, которые необходимо блокировать в занятом ими населенном пункте и уничтожить. Белорусские и российские десантники отрабатывают совместное десантирование на бронетехнике.

- Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, - заявили в Минобороны России.

Учение продлятся до 25 сентября. За это время белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы.

Учения завершатся днями национальной культуры и спортивными соревнованиями. Отметим, что в тоже время в России пройдут более масштабные командно-штабные учения "Кавказ-2020". В них также примут участие военнослужащие Беларуси.

А уже с 12 по 16 октября Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут на белорусском полигоне "Лосвидо" командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020".

- На учении воинские подразделения России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отработают ведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, - отметили в Минобороны России.