«Россия на 100-м месте по смертности от коронавируса»: Путин отметил достижение наших медиков

Владимир Путин в Ново-Огарево во время открытия в режиме видеоконференции медицинских центров Министерства обороны РФ. Фото Михаил Климентьев/ТАСС

- Как здоровье губернатора? - спросил Путин у замглавы правительства Тувы.

Проверяя с помощью видеосвязи строительство в Кызыле новой больницы, он не забыл, что несколько недель назад с коронавирусом в клинике оказался глава республики Шолбан Кара-Оол.

- Уже практически выздоравливает, через неделю ждем его, - ответил Александр Брокерт.

- Передавайте самые наилучшие пожелания здоровья, - попросил Путин.

Церемония открытия двух уже построенных медцентров - в Пскове и Великих Луках - проходила в день 98 лет со дня образования санэпидемслужбы, и президент, начав с поздравлений, отметил несомненные успехи Роспотребнадзора.

- Во многом благодаря вашей работе мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции, - сказал он. - Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения, и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой инфекции!

Об открытии центров, возведенных военными строителями всего за два с половиной месяца, докладывал лично министр обороны.

- Министерство обороны завершило строительство многофункциональных медицинских центров на 200 мест в Пскове и на 100 мест в Великих Луках. Сегодня передаем их местным властям, - был лаконичен Сергей Шойгу. - Центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. В настоящее время ведем строительство многофункционального медицинского центра в Североморске на 100 мест со специализированным отделением радиологии и завершаем строительство медицинского центра в Кызыле на 200 мест. После чего также в Туве приступим ко второму этапу строительства многопрофильной поликлиники на 300 посещений в сутки.

- Насколько известно, там всё идёт по графику, надеюсь, что он будет выдержан до конца, - заметил Путин.

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