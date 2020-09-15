Финалисты «Детского Евровидения–2020»: лучшие песни и их исполнителей отбирали члены жюри

Жюри выбрали финалистов Фото: Предоставлено организаторами

В полуфинале отбора на «Детское Евровидение-2020», который состоялся в Москве 14 сентября, участвовали 39 конкурсантов из разных регионов нашей страны. Жюри выбрали финалистов.

Лучшие песни и их исполнителей отбирали члены профессионального жюри, в состав которого вошли представители российского шоу-бизнеса и творческих профессий: Стелла Хачянянц (генеральный директор «Академии Игоря Крутого»), Алла Крутая (телеведущая), Константин Работов (музыкальный продюсер,певец, педагог), Татьяна Цыварева (главный редактор телеканала «Карусель»), Марианна Савон (продюсер, певица, педагог), Тарас Демчук (композитор).

В итоге в финал Национального отборочного тура «Детского Евровидения–2020» прошли 11 участников:

София Феськова (Санкт-Петербург), Арсений Слесарев (Москва), Артём Фокин (Севастополь), София Шкёпу (Ярославль),Артём Морозов (Москва), Рутгер Гарехт(Оренбург), дуэт "ЛитлZ" — Михаил Коваль и Полина Королёва (Новосибирск), дуэт Сергей Филин и Вероника Литовченко (Москва), Софья Туманова (Новосибирск) Геннадий Перевердиев(Москва), София Кирсенко (Симферополь).

Кто будет участвовать от России в международном песенном конкурсе определит интернет-голосование и профессиональное жюри — деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.

Проголосовать за понравившегося участника и его песню вы сможете на официальном сайте «Детского Евровидения» с 16 по 24 сентября.

Лучшие песни и их исполнителей отбирали члены профессионального жюри Фото: Предоставлено организаторами

— Каждый год к нам поступают заявки от одаренной молодежи со всей России,-говорит маэстро Игорь Крутой.-Сложный 2020-й не стал исключением. Я знаю, что членам жюри было непросто выбрать тех ребят, кто прошел в финал Национального отборочного тура. Все выступили достойно!Поддержите участников — проголосуйте за понравившуюся вам песню и ее исполнителя на официальном сайте «Детского Евровидения–2020». А всем конкурсантам я пожелаю удачи и никогда не терять веру в свои силы и свой талант.

Напомним, что 18-й международный конкурс песни «Детское Евровидение» состоится в формате — телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране. Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU)будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех 13-ти площадках. В финале конкурса примут участие юные таланты из 13 стран: России, Армении, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, которая будет участвовать в конкурсе впервые.

В России прямую трансляцию «Детского Евровидения–2020» будет вести семейный телеканал «Карусель». Начнется она 29 ноября в 18:00 по московскому времени.