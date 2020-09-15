Строительство нефтехимического комплекса в Находке позволит государству сбалансировать топливный рынок на Дальнем Востоке - эксперт

«Ведомости» сообщили, что в правительстве вырабатывают консолидированную позицию о целесообразности поддержки проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК). Совещание планируется 16 сентября, в котором примут участие представители Минфина, Минэнерго, аппарата курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова и «Роснефти».

«ЛИБО ПОЛУЧИТЬ ДОХОД, ЛИБО НЕ ПОЛУЧИТЬ НИЧЕГО»

«Запрашиваемые льготы считают чрезмерными, их предоставление окажет отрицательный эффект на бюджет, появятся выпадающие доходы, говорит источник «Ведомостей», знакомый с позицией Минфина. - По мнению министерства, для поддержки ВНХК достаточно внесенного в Госдуму законопроекта о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). «Законопроект стимулирует газопереработку, а ресурсная база ВНХК – это нафта, поэтому для проекта нужны новые стимулы», – отмечает источник, близкий к одной из сторон»

Риторика о выпадающих доходах бюджета является традиционной для Минфина, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Но у Минфина немало примеров, когда предоставление налоговых стимулов позволило вдохнуть новую жизнь либо в уже существующие проекты, либо придать импульс развитию новых. В случае с ВНХК можно либо получить доход от работающего проекта, либо не получить ничего, потому что проект не запущен», – сказал он. По его расчетам, при цене на нефть $60 за баррель общая сумма обратных акцизов может составить порядка 64 млрд руб. в год. При этом после запуска проекта внутренний региональный продукт Приморского края может увеличиться в полтора раза, а поступления в бюджет всех уровней превысить 1 трлн руб.

Строительство нефтехимического комплекса в Находке позволит государству сбалансировать топливный рынок на Дальнем Востоке, отмечает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. По его словам, два работающих там НПЗ (Комсомольский и Хабаровский) не обеспечивают потребностей региона и сбой в поставках сразу же приводит к дефициту. Вместе с тем проект поможет создать новые рабочие места, что является важной стратегической задачей для Дальнего Востока, уточнил эксперт.

ПРОЕКТУ НЕОБХОДИМЫ ЛЬГОТЫ

Причем, в случае с ВНХК встает вопрос не столько дефицита мощностей, сколько стратегических целей: проект может привлечь китайских инвесторов и создать продукты нефтехимии с высокой добавленной стоимостью, говорит аналитик по нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрей Полищук. Любой новый проект позитивно бы сказался на развитии региона, а экспортный проект будет давать валютную выручку, отмечает он. При этом для реализации проекта необходимы льготы, без них его рентабельность не будет интересна инвесторам, говорит аналитик.

Крупнейший рынок сбыта, обеспечивающий около половины мирового спроса на полимеры, – Азия, говорит старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов. Например, Китай потребляет около четверти выпускаемого в мире полиэтилена и более трети полипропилена и поливинилхлорида. По его мнению, в ближайшие годы показатель будет расти, поскольку удельное потребление пластика на душу населения пока отстает от развитых стран. По данным IHS Markit, спрос на полиэтилен на душу населения в Азии составляет 12,7 кг, в то время как в США он превышает 30 кг. Согласно данным аналитической компании на химическом рынке ICIS, среднегодовой темп роста мирового рынка полиэтилена за последние 14 лет (2005–2019 гг.) составил примерно 4,5%.