"Очень слаб": Борис Корчевников довел до слез душераздирающим признанием

То и дело с завидной регулярностью возникают разные слухи о здоровье Бориса Корчевникова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников довольно часто откровенничает со своими гостями в эфире передачи "Судьба человека". Именно в одном из выпусков он поведал о тяжелой болезни и перенесенной операции. На этот раз новое душераздирающее признание телеведущий сделал во время беседы с Кирой Прошутинской.

То и дело с завидной регулярностью возникают разные слухи о здоровье Бориса Корчевникова. Сам телеведущий о своем состоянии не распространяется. Лишь неделю назад он подтвердил, что действительно вновь лечился и молился в храме про больнице, где ему помогали врачи.

Как известно, несколько лет назад артист перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, проходил длительную реабилитацию. С тех пор телеведущий периодически вынужден наблюдаться у специалистов.

В откровенной беседе с Кирой Прошутинской он рассказал, что почувствовал, когда узнал о страшном диагнозе. Десять лет назад врачи поставили женщине неутешительный диагноз - рак. Она перенесла несколько операций и длительный курс реабилитации. "О чем вы думали, лежа на больничной койке?", - поинтересовался у гостьи программы "Судьба человека" Борис.

Прошутинская заявила, что в первую очередь беспокоилась за свою внешность, ведь это очень важное условие для ее профессии. "А как ты себя чувствовал в такой же момент? Тоже страх?", - обратилась телеведущая к Корчевникову.

Артист немного замешкался, после чего тихо выдал: "Было понимание того, что я очень слаб на самом деле, и ты только кажешься себе самым сильным".

Кира со слезами на глазах стала успокаивать коллегу. Она отметила, что не стоит больше думать о плохом: "Все, мы с тобой выздоровели, мы с тобой работаем, все у нас хорошо!".

Напомним, операцию по удалению опухоли мозга Борис Корчевников перенес в 2015 году. "Проходил через трепанацию черепа и знаю, что это такое. Ты ходить не можешь несколько недель. Ходишь как по стеночке. И все в жизни меняется, все ты видишь по-другому. К тому же что-то открывается в эти дни", - отмечал он.

Недавно появились слухи о том, что болезнь вернулась к артисту, но Корчевников оставил эти домыслы без подтверждения. Меж тем подписчики телеведущего желают ему здоровья и долгих лет жизни. "Никогда не болейте! Вы прекрасный человек", "Боженька вас любит, Боречка", "Здоровья вам, Борис!", "Пусть Господь дарует вам своем благословение", "Долгих лет", - пишут в комментариях фолловеры.