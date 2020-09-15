Оплату за вход в городские парки вводить не собираются

Дмитрий Кобылкин во время рабочей поездки в Еврейскую автономную область. Фото: Пресс-служба Минприроды

В социальных сетях разгорается скандал: «диванные аналитики» возмущаются тому, что федеральное правительство России вводит плату за вход на особо охраняемые природные территории. Самая популярная эмоция - «это налог на воздух!» Причем, люди почему-то уравнивают заказники с обычными городскими парками и скверами, поэтому часто задаются вопросом: «Теперь и в Сокольники ходить придется за деньги?»

Спешим успокоить - не придется. Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что документ касается именно посещения заповедников, заказников, национальных и природных парков. Больше того, ценители живой природы, наведываясь в перечисленные особо охраняемые природные территории, уже платят за вход.

«Но эта плата везде разная и непрозрачная. Мы просто систематизировали их работу», - отметил министр природных ресурсов.

Закон принят Госдумой в 2018 году, инициатива исходила из регионов. В том числе от работников заповедников. Документ устанавливает минимальную границу оплаты – от 0,25 до 1% от прожиточного минимума в регионе (в зависимости от значения природной территории - федерального, регионального или местного). Как правило, речь идет о нескольких десятках рублей.

«Я считаю, что нам нужно бороться не за количество национальных парков, а за их качество. Потому что если не доведем качество до цивилизованного уровня, и не просчитаем нагрузку, которую может позволить себе человек при посещении того или иного нацпарка, то мы их просто потеряем. Очень важно соблюсти баланс», - уверен Дмитрий Кобылкин.

В чем же причина народного возмущения?

«Период пандемии оголил некоторые процессы. Кажется, некоторые люди начали на этом играть. Но не все. Разумные люди говорят, что решение правильное и национальные парки должны развиваться и откуда им брать деньги, как не с туристов? Это такой же музей, только под открытым небом, - отмечает министр. – Если мы хотим сохранить животный мир и леса, то в природные территории необходимо вкладывать деньги. В том числе в патрулирование от пожаров».

Международная практика в отношении особо охраняемых природных территорий однозначная – бесплатного посещения заповедников не существует. Разница лишь в сумме, которая варьируется от страны к стране.

Обратим внимание, В России льготные категории населения (включая инвалидов, дошкольников и многодетные семьи), а также жители региона, где размещаются заповедники, заказники, национальные и природные парк, по-прежнему освобождены от оплаты за вход.

Более подробно об оплате посещения заповедников, защите уникальной природы Камчатки и развитии экологического туризма, - читайте в интервью с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным, которое опубликуем в ближайшее время.