Как не заболеть в сезон простуд: пить ли витамины и стоит ли прививаться

Основные витамины мы должны получать из продуктов питания. Дополнительный прием обоснован когда имеется дефицит того или иного питательного вещества Фото: Евгения ГУСЕВА

Начинающийся эпидемиологический сезон обещает быть непростым. На продолжающуюся пандемию коронавируса накладывается неизбежная осенью заболеваемость ОРВИ и гриппом. Кроме того, по прогнозу ВОЗ, у нас будут циркулировать новые антигенные штаммы гриппа. С ними мы никогда еще не встречались, и иммунитета к ним у нас нет. Как защититься? На самые больные вопросы о респираторных инфекциях нам ответила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

1. Каких вирусов в этом году опасаться?

Сегодня известно более 200 видов респираторных вирусов. Наиболее распространенными являются риновирусы – основные возбудители зловредного насморка, который часто называют «болезнью ста носовых платков». Еще есть парагрипп, наиболее опасный для маленьких детей, поскольку является основной причиной ложного крупа. Ну и остальное многообразие: аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, бокавирус, коронавирус...

Парадоксально, но до 2000-х годов коронавирусы действительно были достаточно безобидными респираторными вирусами, которые дрейфовали в общей циркуляции, вызывая ОРВИ с легким течением. Но за 20 лет уже произошло две эпидемических вспышки, связанных с коронавирусами.

В 2002 г. – вспышка атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV, и в 2012 – вспышка ближневосточного респираторного синдрома, вызванного MERS-CoV. Причем, по необъяснимым причинам вирус SARS-CoV перестал циркулировать с 2014 г. Это позволяет надеяться, что, возможно, циркуляция SARS-CoV-2 также прекратится. А вот заболеваемость ближневосточным респираторным синдромом сохраняется и сейчас.

2. В чем разница между ОРВИ и вирусами гриппа?

Респираторные вирусы не случайно объединяются в одну группу, поскольку клинические проявления у них схожи. Исключение составляют именно грипп и SARS-CoV-2.

Часто к ОРВИ относятся достаточно легкомысленно, считая ее обычной простудой, которая «сама пройдет». Но возбудители ОРВИ заметно отличаются и по тяжести заболевания, и по возможным осложнениям.

Установить, какой из вирусов стал причиной заболевания, можно только при проведении лабораторного тестирования. Наиболее распространенный – это метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Именно его сейчас используют при взятии мазка на ковид.

Часто к ОРВИ относятся достаточно легкомысленно, считая ее обычной простудой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование позволит не только поставить точный диагноз, но также назначить правильное лечение. Для гриппа существует специфическая противовирусная терапия, которую необходимо начать проводить как можно раньше.

Кроме того, исследование позволит избежать необоснованного назначения антибиотиков, когда назначают препараты «на всякий случай».

3. Нужно ли принимать витамины?

Самое главное – это правильно и рационально питаться. И основные витамины и микроэлементы мы должны получать из продуктов питания. Дополнительный прием витаминов обоснован в том случае, когда имеется лабораторно подтвержденный дефицит того или иного питательного вещества (нутриента). Поэтому прежде чем покупать поливитамины, стоит пересмотреть свой рацион и разнообразить его сезонными овощами, фруктами, зеленью.

Кстати, предположение, что аскорбиновая кислота уменьшает продолжительность течения ОРВИ, не подтвердилось при исследованиях. Так же несовременными теперь считаются и рекомендации употреблять повышенные дозировки витамина С для профилактики. Оказалось, что это никак не влияет на вероятность простудиться. Все же основную роль в функционировании иммунной системы, как сейчас считают, играет витамин D. Но и его стоит глотать в виде биодобавок только после консультации с врачом.

4. Точно ли стоит прививаться от гриппа?

Вакцинация – самое главное средство профилактики гриппа. Вакцина создается каждый год новая, в нее включаются именно те штаммы, циркуляция которых ожидается в предстоящем эпидемиологическом сезоне.

Изучением этих вирусов занимается Глобальная система надзора за гриппом, действующая под эгидой ВОЗ. В 114 странах мира, в их число входит и Россия, существуют Национальные центры по гриппу, которые и занимаются сбором и изучением информации в своей стране. Ученые выделяют из проб вирус, изучают его генетические и антигенные свойства. Вся полученная информация консолидируется в центрах ВОЗ по гриппу. И два раза в год проходят сезонные совещания по выбору штаммов-кандидатов для включения их в состав вакцины.

После введения вакцины через 3-4 недели вырабатывается условно защитный титр антител, который позволяет при встрече с гриппом либо его вовсе не замечать, либо переносить заболевание в легкой форме.

В этом году за счет федерального бюджета планируется привить от гриппа 60% населения страны. Для групп риска (пенсионеры, дети, беременные) этот показатель должен быть еще выше - 75%.

5. Как еще можно защититься?

Помимо специфических мер профилактики – вакцинации - существуют и неспецифические методы. Основные правила поведения в период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом:

* Избегайте мест скопления людей, ведь источник заболевания - человек. Чем меньше контактов, тем ниже риск инфицирования.

* Бывайте на свежем воздухе до 12 часов утра. Физическая активность необходима для крепкого здоровья. А утром до 12 часов угол падения солнечных лучей позволяет организму полноценно синтезировать витамин D.

* Соблюдайте респираторный этикет: надевайте медицинскую маску в общественных местах – в транспорте, магазинах, на работе и т.д.

* Регулярно и тщательно мойте руки с мылом. Эта простая гигиеническая манипуляция крайне эффективна для профилактики многих инфекций, а не только ОРВИ и гриппа.

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