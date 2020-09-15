Анастасия Волочкова разразилась гневной отповедью в адрес Игоря Вдовина и его свадьбы

Анастасия Волочкова никогда не была официально замужем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Волочкова не смогла не высказаться по поводу свадьбы своего бывшего возлюбленного Игоря Вдовина. Совсем скоро бизнесмен поведет под венец телеведущую Елену Николаеву. Некоторое время назад красавица похвасталась тем самым колечком на том самом пальчике, опубликовав фотографию в блоге. Тогда поклонники балерины предположили, что их кумир "будет в бешенстве". Так и произошло.

Анастасия Волочкова никогда не была официально замужем. Зато ее королевской свадьбе с Игорем Вдовиным может позавидовать любая невеста. Торжество гремело на весь Санкт-Петербург. Были и карета, запряженная белоснежными лошадьми, и салют в честь молодых. А уж платья, в которых блистала балерина, - одно краше другого.

От бизнесмена артистка родила дочь Ариадну в 2005 году. При расставании, по словам Волочковой, миллионер ей задолжал крупную сумму. И ведь не отдал по сей день. А прошло уже более десяти лет. Но танцовщица все помнит и прощать Вдовина не намерена.

"Просыпаюсь утром с любимым человеком от звонков, подумала, что что-то случилось. А вопросы по поводу грядущей свадьбы «моего бывшего мужа», с которым я официально не была расписана. Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. «Свадьба альфонса». Совет да любовь! Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путем деньги 13 лет назад (три миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи)", - разразилась гневной отповедью звезда балета.

По ее словам, с первых дней знакомства Вдовин постоянно брал у нее в долг огромные суммы (от 600 тысяч долларов до миллиона). "На них он и жил. Став отцом моей дочери, он пошел дальше и взял три миллиона долларов, которые не вернул до сих пор. Более того. В одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена) он превратился в бизнесмена за счет пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мной в экранах ТВ и на обложках таблоидов", - рубит правду-матку Анастасия.

Она заявила, что после их свадьбы у Игоря были другие жены. Сейчас она удивлена лишь тому, что спустя 16 лет после разрыва мужчина "на всю жизнь остается бывшим мужем Анастасии Волочковой".

"Меня обескураживает тот факт, что у альфонса грядет свадьба, а комментарии просят у меня. ‍Почему не звонят его официальным женам? С которыми он разводился по причине того, что они не давали ему денег. Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью его ребенка подло и бесчеловечно. Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны? ‍ Видимо да... Это же позорище какое-то, простите. Моя свадьба была самой роскошной. На мои же деньги", - в очередной раз напомнила знаменитость.

После чего пообещала уведомить общественность о дате ее следующей свадьбы с таинственным женихом, который с нее пылинки сдувает. "Это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану", - сказала, как отрезала, Анастасия.