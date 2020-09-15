"Рука у него крепкая": новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

Поможет ли бойцовский опыт Филиппова Ефремову, узнаем уже скоро Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Михаила Ефремова новый защитник: вместо одиозного Эльмана Пашаева интересы актера в апелляционном суде будет представлять 42-летний адвокат Роман Филиппов. Родня арестанта, которая уже пообщалась с юристом, охарактеризовала его как "нормального, красивого, хорошо говорящего по-русски" - такой вот привет косноязычному Пашаеву. Однако, убедиться в стройности речей Романа Михайловича пресса пока не может: в отличие от говорливого предшественника, он не готов с первых дней раздавать интервью.

- Имеет статус адвоката с 2014 года, - гласит краткая справка о Филиппове на сайте юридической компании, где он трудоустроен. - Юридический стаж свыше 15 лет. Является Арбитром МКАС при ТПП РФ (Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. - Ред.). Специалист в сфере уголовного и гражданского процесса. За время работы имеет большое количество выигранных дел различной направленности.

Бицепсы адвоката-чемпиона заметны даже под строгим костюмом. Фото: http://ruslaw-com.ru/

Однако, это далеко не самые яркие моменты в биографии Романа Филиппова. Его вторая страсть после судебных баталий - борьба на руках, которой юрист занимается около 15 лет. Новый адвокат Ефремова - многократный чемпион России, Европы и мира (!) по армрестлингу. Кадры соревнований этого года, где красавец Филиппов в маечке, обтягивающей его стальные бицепсы, побеждает соперника, уже разлетелись по Сети, заставив вздыхать дам от мала до велика. Похоже, в связи с громким делом поклонниц у адвоката-чемпиона заметно прибавится.

Новый адвокат Ефремова - многократный чемпион России, Европы и Мира по армрестлингу

- Да, он действительно сильный спортсмен, - подтвердил kp.ru коллега Романа Владимир Алексеев (пока телефон адвоката отключен, общаться с прессой за него приходится товарищам). - Знаю, что тренируется много лет. В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая...

Поможет ли бойцовский опыт Филиппова в суде, узнаем уже скоро: апелляцию по громкому делу должны начать рассматривать в октябре.

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