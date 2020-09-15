«Вы не халявщики, а получатели безусловного дохода»: российские власти снова флиртуют с идеей вертолетных денег

Главная опасность сейчас – скатиться в дефляцию: когда цены падают, а у потребителей пропадает желание что-либо покупать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-премьер Дмитрий Медведев, возглавляя правительство, считал, что лишних денег нет. Несмотря на постоянный профицит бюджета. А уйдя из Белого Дома, он вдруг передумал: средства все же есть, и их можно раздать народу. Просто так. Несмотря на кризис и низкие цены на нефть.

- Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Эта идея требует максимально внимательного анализа, - сказал на днях Медведев.

Каким может быть гарантированный доход и насколько идея вообще реализуема, «Комсомолка» обсудила с экспертами.

ЗАЧЕМ НУЖНА ВСЕОБЩАЯ РАЗДАЧА ДЕНЕГ: ТРИ СПОРНЫХ ПОСТУЛАТА

Сказка о безусловном (или минимальном гарантированном) доходе – очень красивая утопия. Смысл идеи - ежемесячные пособия всем жителям страны, независимо от их возраста, пола, статуса и других отличий. Эти денежки должны позволить всем существовать на минимально приемлемом уровне. Кто же хочет получать больше, тот может работать, заниматься бизнесом и проявлять прочую социальную активность. Ну практически коммунизм: каждому по потребностям, от каждого по способностям. Как и в любой утопии, в этой есть немного здравого смысла. Разговоры о базовом доходе появились не на пустом месте.

1. Стимулируем людей больше тратить

ЗА

Это специфическая проблема развитых стран. После долгих лет роста у них сложилась парадоксальная ситуация. Как бы низко они ни опускали кредитные ставки, цены почти не растут. И главная опасность сейчас – скатиться в дефляцию: когда цены падают, а у потребителей пропадает желание что-либо покупать. Единственное лекарство от дефляции – раздавать населению деньги, чтобы оно активнее их тратило и тем самым стимулировало рост цен. Когда есть потребительский спрос, предприниматели живут лучше. А это новые налоги и рост экономики в целом.

ПРОТИВ

Собственно, модель базового дохода в период пандемии опробовали во многих странах, даже в России (знаменитые «путинские» 10 тысяч на каждого ребенка). Но ситуация была чрезвычайной. В «мирных» условиях бесконтрольная раздача денег может привести к гиперинфляции. Особенно в развивающихся странах. К примеру, на эти «грабли» в свое время наступила Венесуэла, где Уго Чавес начал раздавать пособия направо и налево. А теперь там за один доллар дают 250 тысяч боливаров. Турция несколько лет назад по совету западных экономистов резко опустила ключевую ставку ради «дешевых» кредитов - и тут же получила двузначный рост цен и девальвацию местной лиры.

2. Роботы отнимают рабочие места

ЗА

Средний уровень безработицы в Европе – около 10%. При этом ситуация бедовая как в самых бедных странах региона – например Греции, так и в самых благополучных – например Швеции. В последней каждый четвертый молодой человек до 30 лет не может найти работу. Экономика высокотехнологичная, рутинные процессы все чаще выполняют роботы. Эта тенденция будет усиливаться, потому что глупо держать тысячи кассиров в метро, если все пассажиры могут купить билеты в автомате. Чтобы не допустить социального взрыва и роста преступности, вынужденных безработных нужно кормить.

Экономика высокотехнологичная, рутинные процессы все чаще выполняют роботы Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРОТИВ

И здесь экономисты и утописты начинают спорить… о значении слова «справедливость». Для одних это означает, что давать деньги надо только тем, кто в них нуждается. Для других - это одинаковые условия для всех. Иначе получится: «кто не работает, тот ест». Но здесь возникает дилемма. Если платить всем, то нужно много денег. И их придется брать с владельцев тех самых «роботов». А это дополнительная налоговая нагрузка на бизнес, которая вряд ли будет стимулировать компании развиваться.

3. Работа должна быть любимой.

ЗА

Это самая утопичная часть идеи базового дохода. Как считают визионеры от экономики, надо избавить людей от «паршивой» работы, которую они выполняют только ради того, чтобы прокормить себя и свою семью. Мол, были бы у них деньги, те смогли бы получить хорошее образование, найти более престижную работу и зарабатывать больше. И вот он - прямой путь к всеобщему благоденствию.

ПРОТИВ

Оппоненты этой красивой теории считают, что человеческая природа возьмет свое. При наличии базового дохода миллионы людей с удовольствием сядут на пособие, и государству придется кормить их вечно. Для безопасности это, может и неплохо. По крайней мере, грабить не пойдут. Но для развития экономики плюсы неочевидны.

РОССИЯНЕ СОГЛАСНЫ НА 28 ТЫСЯЧ

Россияне идею экс-премьера Медведева о безусловном доходе безусловно поддержали. По данным опроса портала Superjob.ru, согласны получать деньги от государства 68% респондентов. И желательно не меньше 28 500 рублей в месяц. Такое желание вполне объяснимо.

- Начиная с 1970-х годов неравенство дохода и неравенство богатства во многих странах существенно увеличилось. Эти изменения происходят во всем мире. Поэтому гражданам часто хотелось бы «честного налогообложения» и более равного по доходам общества, - объясняет Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы, директор финансового центра Сколково-РЭШ.

Тем не менее по его мнению и по мнению большинства его коллег, для введения такого пособия в нашей стране ни предпосылок, ни возможностей пока нет.

За время пандемии официальная безработица в России выросла в пять раз Фото: Андрей МИРЕЙКО

ДЕНЕГ НЕТ...

Чтобы понять, почему это невозможно, достаточно взять калькулятор. Чтобы всем 145 миллионам россиян в течение года получать ежемесячно 28 500 рублей, на это потребуется 50 триллионов рублей. Для сравнения, это все наши годами копившиеся золото-валютные резервы ($590 млрд), и в два с половиной раза больше, чем доходы федерального бюджета в этом году.

- Для выплат всем не хватит финансовых возможностей. В 2019 году расходы консолидированного бюджета России на социальную политику (пенсии, пособия безработным, соцвыплаты и т.д.) составили 13 трлн рублей. Если их заменить базовым доходом, то это плюс 7500 рублей на каждого жителя страны в месяц. Если добавить расходы казны на образование, здравоохранение и культуру, то можно каждому жителю платить 12 тысяч рублей в месяц, но тогда никакого бесплатного обучения и лечения не будет, - говорит Степан Земцов, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Во-первых, не ясно, из каких источников брать эти деньги. То ли урезать какие-то траты, то ли повышать налоги. Во-вторых, нет гарантии, дадут ли эти масштабные вливания хоть какой-то эффект.

- Пока никто не может оценить, как повлияет безусловный базовый доход на изменение социально-экономических отношений, станет ли он стимулом к творчеству или приведет к деградации общества, - говорит Евгений Якушев, руководитель Лаборатории развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ.

… НО МЫ ДЕРЖИМСЯ

За время пандемии официальная безработица в России выросла в пять раз - до 3,6 миллиона человек. Это связано не только с кризисом. Встать на биржу труда стало проще (заявление принимали онлайн), а пособие стало выше – до конца года каждому дают по 12 тысяч рублей каждый месяц. Тем не менее в целом ситуация с безработицей в России не такая сложная. Работу найти можно.

- Человек всегда мечтал о рае и халявных яблоках. Но о возврате к строительству коммунизма речи нет идет. Сейчас в России нет условий, которые требуют внедрения базового дохода. У нас нет тотальной безработицы. Наоборот, работников скорее не хватает, - говорит Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА».

По его мнению, вместо базового дохода логичнее было бы внедрить унифицированное социальное пособие. И назначать его всем, кто сейчас имеет право на социальные выплаты.

КАК У НИХ

Итоги финского эксперимента

В Финляндии три года назад от слов перешли к делу. В течение двух лет две тысячи безработных финнов в возрасте до 28 лет получали безусловный доход – 560 евро в месяц. Эти деньги давали в дополнение к пособию или к зарплате, если им все же удавалось найти работу.

Результаты оказались неоднозначными. С одной стороны, участники эксперимента стали чувствовать себя лучше. Что логично – кто ж будет чувствовать себя хуже, получая халявные деньги каждый месяц?! С другой стороны, эксперимент почти не повлиял на рынок труда. Большинство безработных не поменяли своего поведения. Те, кто был активен, стали немного активнее. А те, кто не пытался изменить свою жизнь, не стал этого делать и сейчас.

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