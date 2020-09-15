Главные прогнозы на АПЛ-2020/21: Первое место займет «Сити», второе – «Ливерпуль»

Английская Премьер-лига вернулась Фото: REUTERS

В эти выходные вернулась Английская Премьер-лига. Лига, у которой самые дорогие телеправа. Лига, у которой самые богатые клубы. Лига, каждый день простоя которой стоит огромное количество миллионов. Но чего ждать от нового сезона АПЛ? И кто станет его героями?

«Манчестер Сити»: главный фаворит за чемпионство

«Сити» неплохо укрепился, хотя мог и еще лучше, взяв лучшего игрока планеты – Лионеля Месси. Организовать бегство Лео из «Брасы» не удалось. Зато в команде появился блестящий 25-летний защитник Натан Аке («Борнмут») и Фернан Торрес из «Валенсии». Аке, наконец, закроет дыру в защите команды Гвардиолы, ведь в прошлом сезоне впервые за три года команда пропустила больше 30 мячей (35). Фернан Торрес заменит Давида Сильву. Да, «Сити» еще покинул Сане, но с атакой у «горожан» проблем не возникает. Поэтому «Манчестер Сити» - главный фаворит на чемпионство в этом году.

Открытый вопрос – будет ли играть Зинченко в новом сезоне, да и останется ли вообще? Сначала он доказал свою необходимость команде, а потом выдал просто отвратительный сезон. А затем, после вылета «Сити» от «Лиона» в ЛЧ, девушка, а ныне жена Александра раскритиковала схему главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, из-за чего защитнику пришлось извиняться на собственной свадьбе. Станет ли после этого главный тренер доверять футболисту?

«Челси»: наконец-то Абрамович может снова покупать игроков

Счастье пришло в синюю часть Лондона - у «Челси» наконец-то закончился бан на трансферы. «Синие» сразу активизировались на трансферном рынке, и шопинг был таким впечатляющим, что их можно считать претендентами на «золото». В общей сумме Роман Абрамович (ну или Френк Лэмпард – тут уж как считать) потратил на игроков более 220 млн евро.

К команде присоединились два лидера сборной Германии – Кай Хавертц (экс-«Байер», за него выложили 80 млн евро), и Тимо Вернер (экс-«Лейпциг», второй бомбардир Бундеслиги – 28 голов и 8 передач). Немцы заменят ушедших Виллиана и Педро. Также укрепили защиту – «аристократы» купили у «Лестера» Чиллуэла, а также подписали свободного и очень опытного Тьаго Силву. Бразилец прибавит уверенности защите лондонцев, а Чиллуэл - закроет левый фланг. Помимо этого, теперь в стане Хаким Зиеш.

К «Челси» два вопроса – что делать с Кепой и как распихать по стартовому составу столько новичков? Под вопросом скорая покупка голкипера «Ренна» Менди. Ранее Френк Лэмпард уже рассказывал, что хочет избавиться от Кепы, а ведь он обошелся «Челси» очень дорого – 80 млн евро. Получается, что после покупки нового вратаря Кепе придется либо уйти, либо бороться за место в составе. Как и всем остальным – конкуренция ожидается просто бешеная.

«Ливерпуль»: без приобретений, но основа в сохранности

Мало кому в АПЛ удается брать титул два сезона подряд. «Ливерпуль» ждал своего чемпионства 30 лет. Но, добравшись до вершины, не расслабятся ли «красные»? Ведь с Лигой чемпионов так и получилось – сначала взяли «ушастый» кубок, а в прошедшем розыгрыше расслабились и уступили «Атлетико» в 1/8 финала. Сможет ли Клопп настроить игроков снова на борьбу за чемпионство? Вот они, главные вопросы к «Ливерпулю».

Немаловажный факт – трансферы. За летнее трансферное окно был куплен только защитник «Олимпиакоса» Цимикас. Все! Также под вопросом уход «основного» Вейналдума в «Барселону», которого сильно хочет Рональд Куман. И на Салаха есть охотники. Хватит резерва клубу?

«Тоттенхэм»: возможный камбэк Бэйла

Летом ходили слухи, что Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». Валлиец не нужен Зидану в «Реале», да и вообще он стал больше уделять времени гольфу, а не футболу. И если это случится, возникнет вопрос - сможет ли Жозе Моуринью приструнить валлийца и снова заставить его полюбить футбол? Вообще же состав лондонцев не особо поменялся. Приобретений немного – свободный Джо Харт, Хойберг из «Саутгемптона» и Доэрти из «Вулвз». Кстати, лондонцы забавно представили последнего новичка. Ранее Мэтт восхищался «Арсеналом», а на представлении удалял твиты со своими мыслями о «пушкарях».

«Тоттенхэм» уже начал сезон поражением от «Эвертона» на своем поле. Однако стоит напомнить, кто такой Жозе Моуринью. У тренера есть интересная статистика – самыми успешными сезонами для португальца в любых командах являются именно вторые. Такие показатели были у тренера с «Челси», с «Порту» и «Реалом». Не стоит забывать и про основную обойму - Кейн, Алли, Сон и другие, которые уже имели за своими плечами финал ЛЧ и пьедестал (серебро и бронза) АПЛ. Неужели ждать взлета?

Как дела у «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Лестера»?

С приходом Бруно Фернандеша игра «МЮ» закипела. Подопечные Сульшера провели отличную концовку после коронавирусной приостановки и зашли в ЛЧ. А попутно дошли до полуфинала Лиги Европы, где уступили «Севилье». На усиление летом пришел Ван де Бек, которого, возможно, мы увидим в паре с Бруно Фернандешем. Интересно, сыграются ли они? К «МЮ» есть только один вопрос, который стал уже риторическим: «Уйдет ли Погба?». Француза постоянно сватают в «Ювентус» и другие клубы. Кажется, что эта драма не закончится никогда.

«Арсенал» тоже показал выдающуюся концовку в прошлом сезоне. Впервые со времен Арсена Венгера клуб завоевал титулы – Кубок Англии и Суперкубок страны. Микель Артета прибег к реформации схемы и зарядил игроков, что теперь красные лондонцы способны не на чемпионство, но хотя бы на призы.

Открытый вопрос остался по Месуту Озилу. В прошлом сезоне из-за пандемии коронавируса многие клубы постиг кризис, поэтому футболистам предложили понизить зарплаты. Озил отказался, ссылаясь на ложь руководителей «Арсенала». Те обещали не увольнять персонал при сбросе зарплат, но все равно это сделали. Таким образом, у немца сейчас похожая ситуация с Бэйлом в «Реале». «Арсенал» хочет расстаться с Озилом, но сам игрок намерен досидеть контракт с огромной зарплатой – 350 тысяч фунтов в неделю.

«Лестер» отвратительно завершил прошлый сезон. Находясь в четверке ЛЧ, «лисы» уступили место в элитном турнире «МЮ». Да, команда показала уже одно чудо с чемпионством, но сейчас в это не верится. Единственная ставка на форварда Варди – способен ли футболист побороться с другими топами за звание лучшего бомбардира лиги.

Бонус: «Лидс»

Впервые за 16 лет в высший дивизион вернулся «Лидс». Огромная заслуга успеха – главный тренер Марсело Бьелса, который удивительными способами подсматривал схемы соперников. Кстати, «Лидс» уже мощно дебютировал в АПЛ – команда Бьелсы проиграла «Ливерпулю» со счетом 3:4. Удивит ли всех ненавидимый клуб Англии?

Факты:

- Из-за позднего окончания прошлого сезона, связанного с коронавирусом, новый чемпионат стартовал не 8 августа, а 12 сентября.

- Новый сезон проводится без зрителей на трибунах, как и окончание предыдущего.

- Еще до начала сезона стало известно о заболевании коронавирусом нескольких футболистов. На данный момент это не помешало старту в отличие от французской Лиги 1.

КРОМЕ ТОГО

Издание The Sun уже определил места в турнире. По мнению аналитиков, «МанСити» - почти чемпион.