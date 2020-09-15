Фото Алексея Навального из больницы вызвало вопросы: Зачем блогер собирается вернуться в Россию

Та самая карточка из «Шарите». Алексей Навальный, его жена Юлия, сын Захар и дочь Даша. Всем здоровья! Фото: Instagram.com

А БЫЛА ЛИ КОМА?

Оппозиционер Алексей Навальный удивительно быстро восстанавливается после болезни в немецкой клинике «Шарите». Он уже ходит по палате. И в подтверждение своей живучести даже запостил первую фотку в соцсетях. Вот он, в больничной сорочке, приподнялся с койки. Запястье перебинтовано после капельниц. Видно, что Алексей исхудал. Его обнимает довольная жена Юлия. Рядом двое детей.

«Я все еще ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Рекомендую», - написал он в Инстаграме.

Фото тут же проанализировали эксперты. И у них возникли серьезные сомнения: Алексей не напоминает человека, за жизнь которого долгое время боролись врачи.

- Первое: подушка и белье в идеальном состоянии, похоже, на кровати не лежали, - заметил известный доктор и политолог Александр Сосновский. - Второе: аппараты за спиной в нерабочем состоянии. Третье: у Навального видна повязка на руке, но нет никаких следов в области подключичной артерии. Четвертое: нет никаких следов в области шеи, указывающих на оперативное вмешательство. Пятое: у него вымыты волосы, вид похудевшего, но все же не изможденного комой пациента, которого могли кормить только искусственным путем.

После разбора снимка у Сосновского возник целый ряд вопросов к немецким специалистам.

- Когда он реально пришел в себя - это должно быть зафиксировано в истории болезни, надо потребовать выписку из нее. Фото действительно сделано в палате Навального? Или это постановка? Ответы реально помогут разобраться в деле Навального. Он сам и его семья, если скрывать нечего, могут дать ответы, - убежден доктор.

Как уже шутят в соцсетях, Навальный одним этим фото опроверг версию об отравлении «Новичком».

«НОВИЧОК» ВМЕСТО ДИОКСИНА

А в ночь на вторник сенсационную заметку опубликовали американские журналисты в «Нью-Йорк таймс». Они поговорили с источником в органах безопасности Германии. По его словам, Навальный не хочет сотрудничать со следствием по делу об отравлении.

- Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию, продолжать свою миссию, - сказал представитель спецслужб журналистам.

Ого! Многие думали, что Навального спрячут, как Скрипалей. А может, выставят российским Гуайдо или Тихановской. Чтобы поднимать протесты в России из-за рубежа. Ошиблись. Похоже, здесь более хитрый и проверенный план.

Ведь путь Навального из Омска в Берлин до боли похож на историю с Виктором Ющенко. 2004 год. Украинского политика якобы травят диоксином (смертельное оружие, которым американцы уничтожали партизан во Вьетнаме). Но в украинской, а затем и в австрийской клинике отравления не находят. И тогда Ющенко увозят - вот совпадение - в немецкую клинику «Шарите». Там диоксин - о чудо! - подтверждают. И майдан поднимает Ющенко на свои знамена...

Проходит 15 лет. Ющенко давно ушел из большой политики. И тут главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос признается: следствие так и не смогло найти никаких доказательств его умышленного отравления. Только прошлого уже не вернуть. Все как с пробиркой госсекретаря США Колина Пауэлла. После признают, что в ней было не химическое оружие, а стиральный порошок, но Ирак уже будет разбомблен.

Теперь у нас вместо диоксина русский «Новичок». Вместо Ющенко - Навальный. И кто знает, какие факты вскроются лет через 15...

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