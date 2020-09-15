Акция «Сохраним лес» становится масштабной экологической инициативой

К акции присоединяются всё больше волонтерских организаций. Фото: rosleshoz.gov.ru

В этом году кампания «Сохраним лес» стартовала 26 августа. Менее чем за месяц в ней поучаствовали более 1300 человек. Презентация акции «Сохраним лес» состоялась сегодня, 15 сентября, на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

«В этом году мы уже видим, что к акции присоединяются всё больше волонтёрских организаций. То есть кампания действительно обретает черты настоящего экологического движения. Движения масштабного, охватившего всю страну», - отметил депутат Госдумы, член Президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Отметим, тема лесных пожаров остаётся одной из самых обсуждаемых в мире. Кадры из Калифорнии, которые распространились в социальных сетях на минувшей неделе, интернет-пользователи сравнили с концом света: смог затянул небо над Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, окрасив его в оранжево-красные цвета. В связи с этим вновь была поднята и тема глобального потепления.

Несмотря на стабильную ситуацию в России, в рамках акции «Сохраним лес» особое внимание по-прежнему будет уделяться регионам, ранее наиболее пострадавшим от лесных пожаров. Это Красноярский край, Иркутская область, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. «Наша цель – не просто восстановить лес, но также привлечь внимание жителей к проблеме лесных пожаров. Человеческий фактор был и остается основной причиной возгораний в лесу», - напомнил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

На участие в акции откликнулись специалисты лесной отрасли из всех регионов страны. Растёт и количество волонтёров. Так, акцию вновь поддержала «Молодёжка ОНФ». «Нам это видится проявлением гражданской позиции. Она объединяет вокруг себя продвинутых сознательных людей, параллельно из акции превращаясь в масштабное экологическое движение. Люди присоединяются семьями», - говорит заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Поддерживают акцию и известные люди. В частности, сегодня деревья с детьми на Камчатке сажал спортсмен-паралимпиец, общественный деятель, член Общественной палаты РФ и рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса» Сергей Бурлаков. Во время пресс-конференции он поделился, что в следующий раз дети обещают привести на акцию родителей. Одним из амбассадоров акции стал и приглашённый премьер Баварского государственного балета Сергей Полунин.

«Для меня всегда было понятно: защитим природу – она защитит нас, поможем природе - она поможет нам, - сказал артист. – И, как говорил Уоррен Баффет, кто-то сидит в тени, а кто-то посадил это дерево много лет назад. Поэтому то, что мы будем делать сейчас, это для наших детей, это для будущего. Это наши легкие, это наше все, это одна из самых, наверно, главных задач – помочь природе восстановиться, и она будет оберегать наше поколение, будущее наших детей. А я, в свою очередь, буду максимально поддерживать и помогать».

Тем временем акция продолжает шествие по стране. Сегодня в прямом эфире новые леса появились в Воронежской и Тульской областях. А уже завтра «Сохраним лес» пройдёт в Пермском крае.

Всего в рамках акции планируется высадить 40 миллионов деревьев. Присоединятся все регионы страны. Все места высадок уже доступны на официальном сайте акции сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».