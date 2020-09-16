Вопрос дня: Что делать с Мавзолеем Ленина? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Антон НЕМЦОВ, сын Бориса Немцова, член политсовета «Партии перемен»:

- Например, открыть там музей. Конечно, перезахоронив Ленина. Какой конкретно, не знаю. Смысл в том, чтобы переоборудовать помещение под любое другое, интересное людям.

Сергей СТАНКЕВИЧ, историк, политолог:

- Мавзолей символизирует в истории России эпоху, ушедшую в прошлое. И он мог бы стать музеем с условным названием «Большевистский эксперимент». Но это не стоит форсировать. Вопрос этот пока неясного будущего. И не надо продолжать дискуссию на эту тему.

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- Руки прочь от Мавзолея и Ильича! Сейчас там один Ленин лежит, а надо тело Сталина (по моим сведениям, он хорошо сохранился) туда вернуть. И это будет выражение полноты наших национальных чувств к Родине, к вождям и истории.

Олег СИРОТА, фермер, сыровар:

- С одной стороны, не трогать, с другой - у нас некрополь на главной площади страны. А вообще Ленин для моего поколения - давняя история. Это как Куликовская битва - было, но давно. Сейчас есть насущные вопросы - например, как помочь малому бизнесу, который пострадал от коронавируса.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии Дома Романовых:

- Главное - не делать такие шаги, как реванш. Не нужно разрушать святыни, как большевики в свое время. Тело любого человека (хорошего, плохого, великого, простого) должно быть погребено. А Мавзолей, наверное, стоит приспособить под музей, где показать историю того времени.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь, Пермь:

- Мавзолей - очень красивое здание с изумительной архитектурой. Его нужно оставить навсегда. Другое дело - тело Ленина, которое, я считаю, надо захоронить на Волковском кладбище в Петербурге, рядом с матерью.

Сергей МАЛИНКОВИЧ, руководитель петербургского отделения партии «Коммунисты России»:

- Мы подали в прокуратуру иск на Союз архитекторов за разжигание социальной розни. Они фактически поставили вопрос о выносе тела Ленина, хотя такого решения нет.

Дмитрий ПУЧКОВ, переводчик:

- С Мавзолеем ничего делать нельзя - он зарегистрирован в ЮНЕСКО, изменять облик Красной площади не имеем права.

Виктор, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Пусть стоит. К Мавзолею никто не относится как к сакральному. Но все к нему привыкли. Зачем что-то переделывать?

Александр, читатель сайта KP.RU:

- Был в Мавзолее ребенком. С тех пор желания сходить еще раз не возникало, поэтому мне абсолютно все равно. Главное, чтобы не превратили в очередной торговый центр.