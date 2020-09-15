«Защитим природу – она защитит нас»: Сергей Полунин об участии в акции «Сохраним лес»

Звезда мирового балета Сергей Полунин в этом году посадит дерево одной из хвойных пород

Сергей Полунин стал одним из амбассадоров акции «Сохраним лес» в прошлом году и продолжит поддерживать ее в этом сезоне. Об этом артист рассказал во вторник на пресс-конференции, посвящённой лесовосстановительной кампании.

«Мы сажали саженцы, получили море удовольствия. До сих пор об этом вспоминаю, - признался Сергей Полунин. – Для меня всегда было понятно: защитим природу – она защитит нас, поможем природе - она поможет нам. И, как говорил Уоррен Баффет, кто-то сидит в тени, а кто-то посадил это дерево много лет назад. Поэтому то, что мы будем делать сейчас, это для наших детей, для будущего. Это наши легкие, это наше всё, это одна из самых, наверно, главных задач – помочь природе восстановиться. И она будет оберегать наше поколение, будущее наших детей».

Артист добавил, что в этом году намерен посадить дерево одной из хвойных пород, а также анонсировал выпуск фотокниги, которая частично будет посвящена лесу.

Акция «Сохраним лес» стартовала 26 августа на Камчатке, постепенно к ней присоединятся все регионы страны. Планируется высадить 40 миллионов деревьев. Все места высадок уже доступны на официальном сайте акции сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

Всегда с радостью участвую в проектах, которые помогают сделать мир чуть лучше и прежде всего – для наших детей. Акция «Сохраним лес» - как раз из таких добрых дел. Она уже стала традиционной. В этом году я обязательно посажу дерево, как и прошлой осенью. Каждый может выбрать дату и место посадки на сохранимлес.рф.

Чем будут дышать наши дети, зависит от нас.