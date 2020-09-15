Кирилл Лавров: Ленин без аттестата зрелости

Ленин Лаврова сильно отличался от того, как советский канон предписывал изображать вождя революции. (Постановка Георгия Товстоногова в БДТ «Перечитывая заново», 1981.) Фото: Рудольф КУЧЕРОВ/РИА Новости

Не знаю, обращали ли вы внимание, но каждый раз, когда вспоминают очень хорошего актера времен СССР, говорят про голос. Про тембр, интонацию, умение держать паузу, наше желание впитывать слова, сказанные именно так, именно этим тоном. Кирилл Лавров - один из последних могикан кино и театра среди тех, чей голос был опознаваем с первого же произнесенного слога. По крайней мере я, даже отвернувшись от телевизора в момент позднейших и иногда некачественных сериалов, всегда понимала по звуку, что в кадре - Лавров.

Скажите, у нас много таких актеров сегодня? Мы опознавали спиной Гердта, Козакова, Юрского, Тихонова, Копеляна, Табакова и Ефремова. Сейчас я опознаю разве что Охлобыстина - он очень громко разговаривает. Так что, может, мне даже не удастся отличить пародию от актера. Да и неинтересно.

Кирилл Лавров мог сыграть Ленина, потом - лорда в английской салонной пьесе Скриба «Стакан воды», дальше (или раньше, не имеет значения) - стать советским следователем и искать «Колье Шарлотты». Или, в качестве уже другого следователя, противостоять Леониду Филатову, чей голос тоже опознаваем. Я вообще не представляю сейчас, как кто-то решился взять на себя эту страшную задачу: быть положительным ментом против героя Филатова? 1983 год, фильм «Из жизни начальника уголовного розыска». И бывший вор Разгуляй (Филатов) поет песни Окуджавы под гитару. «Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам приду на плаху». Насколько обаятельным надо было оказаться Лаврову в этом дуэте? Без романтизма и пиратских песен он все же не стал шаблоном «правильного советского следователя».

Было время, когда Лаврова не брали ни в одно театральное. Не было аттестата. Война помешала. Человек с самым благородным лицом и осанкой сперва поработал на заводе токарем - в эвакуации, еще до совершеннолетия, потом окончил военную авиационную школу, затем пять лет служил техником в бомбардировочном полку на Курилах. Он готовил к боевым вылетам пикирующие бомбардировщики.

В тот момент его отец работал в Киеве, в Театре Леси Украинки. Лавров-младший выходил в массовке. Как так получилось, что родители уехали еще до войны в Киев, оставив ребенка бабушке, - непонятно. То есть слишком много намешано, чтобы объяснять, а Кирилл Лавров не очень любил откровенничать. Но после работы с отцом Кирилла Лаврова позвали в Ленинград. Без диплома, поскольку один из режиссеров того театра, Константин Хохлов, переехал из Киева.

Одна из последних ролей на телевидении - Понтий Пилат в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко (2005). Фото: Кадр из фильма

Дальше была история, не очень понятная кинозрителю. Был театр. БДТ. И Лавров, оказавшийся рядом с Товстоноговым, великим режиссером, которому было все равно - есть ли диплом. И именно он оказался главным в театре, когда Товстоногов ушел из жизни. Для Кирилла Лаврова очень часто атмосфера репетиций в Большом драматическом театре (сейчас он носит имя Товстоногова) значила больше любой роли в кино. Хотя, когда кинорежиссера Ивана Пырьева не стало и он не смог закончить работу над «Братьями Карамазовыми», именно Лавров вместе с Михаилом Ульяновым завершили режиссерскую работу над картиной.

Он всегда брал на себя груз, сомневаясь, что достоин. Но приходил и тянул эту лямку. Мог сходить с ума вместе с Иваном Карамазовым, вспоминать, как рушил границы в театре, играя «умного» Молчалина в «Горе от ума». И Ленина изобразить. И всегда сомневаться. В одном интервью он так и сказал:

«Я понимаю, что от природы не наделен большой силой, влиянием, магнетизмом, как некоторые люди, но, с другой стороны, я чувствую в себе определенную внутреннюю твердость. И тут же, рядом, - беспомощность».

Беспомощность особенно нахлынула после смерти его жены, а потом был диагноз - «лейкемия». Его театр, БДТ, в 1989 году после смерти Товстоногова выбрал Кирилла Лаврова своим руководителем. В 2007 году этот период закончился. Умер Лавров. Ранее Кирилл Юрьевич всегда говорил о счастье репетиций «до». О своем «после» он отзывался скептически: мол, мы, как театр, живем не лучше и не хуже, но мы же знали… Когда смотришь на него в любой роли, то понимаешь: да, знали. Его Понтий Пилат в «Мастере и Маргарите» у Бортко точно знает, что бывают лучшие времена. Только тем, кому не повезло оказаться рядом с тем легендарным театром и этим легендарным актером, остается хотя бы его киношный «Стакан воды». И сцена перекуса в советском кафе в «Колье Шарлотты». Или та самая песня Окуджавы, которую поет Леонид Филатов: «Но только в Портленд воротиться нам не придется никогда».

5 лучших фильмов и сериалов

«Живые и мертвые» (1964)

«Братья Карамазовы» (1969)

«Стакан воды» (1979)

«Дядя Ваня» (1986)

«Мастер и Маргарита» (2005)