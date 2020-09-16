Назло любовнице: Королёва после измены Тарзана продемонстрировала стройные ноги в микрошортах

Наташа Королева увезла мужа в Турцию подальше от скандала. Фото: Инстаграм.

История с изменой Сергея Глушко набирает обороты: артист, поначалу отрицавший, что был неверен жене, публично покаялся и сознался: да, было. В Инстаграме супруг Наташи Королевой опубликовал покаянный пост, в котором подробно рассказал о ночи страсти с двумя прелестницами. Плотским утехам Тарзан предавался в супружеской спальне, пока его половинки не было дома. Любая другая жена отреагировала бы на такое признание очень остро, но Королева в этой ситуации решила встать на сторону мужа. Певица увезла супруга заграницу подальше от бушующих страстей.

Сейчас звездная пара отдыхает в Турции. В Инстаграме Наталья делится отпускными фотографиями и милыми семейными видео. Видимо, назло сопернице Королева решила продемонстрировать, в какой она прекрасной форме. И опубликовала в сторис свою фотографию в микрошортиках. На фото певица позирует на фоне тропической зелени, демонстрируя длинные стройные ноги. Заметно, что певица тщательно продумала свой образ: розовые шорты, подходящие по цвету туфли и рубашка с яркими цветами в тон.

Певица похвасталась стройными ногами в микрошортах. Фото: Инстаграм.

Ранее певица опубликовала на своей странице видео, в котором на котором она снята вдвоем с Сергеем: теплый летний вечер, цветы, солнце на закате. Певица была в игривом настроении и даже процитировала монолог Отелло – то ли намекая на историю с ревностью и изменой, то ли просто к слову пришлось. Кроме того, Наталья поделилась еще одним роликом с мужем, подписав его: «Сила любви может пройти любые испытания!».

Наталья Королева и Сергей Глушко считаются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе – супруги вместе почти 20 лет. Неудивительно, что когда в телеграмм-каналах появилась новость о том, что певицу якобы обокрала одна из любовниц ее супруга, поклонники удивились: как же так? Сообщалось, что у артистки пропали драгоценности и крупная сумма наличных в валюте. Предположительно, их взяла женщина, которую Тарзан привел домой, пока Наташа была в отъезде. Далее в прессе появилась еще более пикантная подробность: предполагаемая подруга Тарзана беременна от него, и заявление о краже – ревность и месть со стороны Королевой. Были опубликованы даже отрывки переписки между Сергеем и этой девушкой.

Артистка делится фото и милыми видео с курорта. Фото: Инстаграм.

Избранницей Тарзана оказалась 23-летняя актриса из Краснодара. Анастасия познакомилась с Сергеем во время его стриптиз-шоу. И хотя Глушко клянется, что изменил жене только один раз, девушка уверяет, что они встречаются уже полтора года.

В интервью «Комсомольской правде» Наталья рассказывала, что между ней и Сергеем нет ревности. А вот к флирту она относится положительно.

- Ревность, слезы, расставания, уходы, возвраты… Все это мы прошли с другими партнерами. И теперь понимаем, чего ни в коем случае не надо делать. Ревность – это не про нас. Я за то, чтобы больше девушек обращали внимание на Сережу, старались понравиться. И чем дольше это будет продолжаться, тем дольше он будет в тонусе. А кто этим тонусом будет пользоваться? Я! Понимаю, что нельзя переступать черту. Но легкий флирт на стороне еще никогда не портил семейных отношений, – считает Королева.

Тарзан отдыхает вместе с женой. Фото: Инстаграм.

Напомним, в браке со стриптизером Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан, певица живет уже больше 17 лет. Их роман разгорелся после того, как Наталья развелась с композитором Игорем Николаевым.