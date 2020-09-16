Вот это фигура! 67-летняя Ирина Понаровская похвасталась осиной талией

Ирина Понаровская. Фото: Инстаграм.

В свои 67 лет Ирина Понаровская остается эталоном женственности и красоты. Певица, когда-то получившая на российской эстраде титул «Леди элегантность», и сегодня удивляет поклонников своим отличным внешним видом и безукоризненным стилем. Подтверждение тому – новая фотография, которую артистка выложила в Инстгараме. На снимке Ирина позирует в длинном вечернем платье, подчеркнувшем ее осиную талию.

- Новая фотосессия сделана для программы, которая выйдет уже на этой неделе, - рассказала певица.

Поклонники пришли в восторг от снимка Ирины и забросали ее комплиментами. «Если бы я был женщиной, вы были бы моим кумиром! Я хотел бы во всем подражать вам. Вы восторг и пример стиля. Так было тогда и осталось сейчас», «Как всегда великолепна», «Это ж просто фантастически красиво! Моему восхищению нет предела!», «Шикарно выглядите», - пишут они в комментариях.

Сейчас певица живет в полной гармонии – как творческой, так и семейной. Концерты съемки и выступления, отмененные из-за коронавируса, снова возвращаются. Но главное – артистка смогла воссоединиться с родными, с которыми была разлучена из-за пандемии. Единственный сын звезды Энтони несколько месяцев оставался в штате Гоа, откуда он не мог вернуться в Россию из-за отмены авиарейсов. Вместе с женой и двумя детьми он улетел в Индию и застрял там надолго. Даже свой день рождения Понаровская отпраздновала в одиночестве – 67-летие она отметила 12 марта. Особенно певица тосковала по внучке Шарлотте, которую она ласково называет «моя куколка».

- Ты родилась, чтоб все узнали, какой прелестной может быть маленькая девочка! Чудо мое! Бабушка бесконечно любит тебя! Не грусти, моя куколка, мы скоро будем все вместе! – написала Понаровская в Инстаграме, когда Шарлоте исполнилось два года.

Внучка певицы действительно настоящая куколка: девочка – красотка с очаровательными кудряшками. Малышку назвали Шарлоттой в честь бабушки Ирины Понаровской, немки по происхождению. Кроме Шарлотты у сына Понаровской Энтони Родда и его жены Анны Чайниковой есть еще 6-летний сын Эрик.

35-летний Энтони Родд - единственный сын певицы от ее второго брака с темнокожим джазовым музыкантом Вейландом Роддом. Они прожили вместе семь лет, хотя этот брак с самого начала был непростым. Супруги расходились со страшным скандалом, который грянул в 1988 году. По словам певицы, муж постоянно изменял ей, и даже рождение сына не остановило его походов налево. Последовал громкий развод, суд оставил малыша Энтони с матерью.

Пока Энтони рос, ему не раз доставалось от сверстников из-за его цвета кожи. Несколько раз парня серьезно избили на улице. После этого Ирина приняла решение отправить сына учиться в Норвегию. Там он закончил вуз и стал дизайнером ювелирных украшений. Ирина на время забросила карьеру, жила с сыном в Норвегии, а затем в Эстонии, где она купила дом. Артистка отлично ладит с невесткой, Анна по профессии художница.