Как в СССР охраняли вождей

Только после покушения Каплан охранять Ленина стали «оперативные комиссары». Репродукция картины художника П. П. Белоусова «Покушение на В. И. Ленина» (1957 г.)

Весной 1881 года террористы-народовольцы самодельными бомбами смертельно ранили императора-освободителя Александра II. После этой трагедии 16 сентября 1881 г. (ровно 139 лет назад!) впервые в истории России было создано специальное ведомство по защите первых лиц государства. Предтеча нынешней Федеральной службы охраны (ФСО). Главным начальником Охраны Его Величества стал генерал П. А. Черевин.

Ленина спас швейцарец

Осенью 17-го большевики активно принялись разрушать старый мир до основанья, чтоб выстроить свой, новый. Ликвидировали и систему госохраны. Трудно сейчас поверить, но в первые дни после победы Октября у главы Советского государства не было ни одного телохранителя. Потом Ленину выделили-таки водителя с наганом Степана Гиля. Отнюдь не чекиста, беспартийного. Главное его достоинство - до революции Степан служил в Императорском гараже, возил императрицу Александру Федоровну.

Первое неудачное покушение на Ильича произошло 1 января 1918 г. Вождь ехал по Петрограду со швейцарским социал-демократом Фридрихом Платтеном. Машину обстреляли бывшие царские офицеры. Платен прикрыл собой Ленина, сам получил легкое ранение в руку.

Весной советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Здесь 30 августа 1918 года после митинга на заводе Михельсона на Серпуховской улице эсерка Каплан стреляла в вождя. Он чудом остался жив. После этого ВЧК стала ежедневно выделять в помощь Гилю одного - нескольких «оперативных комиссаров» для сопровождения председателя Совнаркома. Эпизодически выделялась охрана и Троцкому с Дзержинским. Вот и все…

Весной 1920 г. Ильич серьезно заболел. И почти все время до кончины находился в подмосковных Горках. Здесь его покой охраняли уже два десятка чекистов. Их служба не была «опасна и трудна». Например, в первую ночь после прибытия больного вождя они до рассвета гоняли в кустах сирени соловья, который своими трелями мешал Владимиру Ильичу заснуть. Незадолго до смерти Ильич воспрял духом и попросил подстричь его. Охранник Франц Балтрушайтис сначала остриг ему машинкой голову, потом сделал бородку клинышком, постриг усы. В таком виде Ленин и лежит в Мавзолее.

Сначала Сталин совершенно спокойно гулял и по Москве, и по Кремлю. Фото: Wikimedia Commons

Сталина обстреляли пограничники

В июне 1927 года неизвестный бросил бомбу в бюро пропусков ОГПУ на Лубянке. Этот теракт заставил наконец Политбюро и чекистов всерьез заняться системой защиты первых лиц государства. Приняли специальное постановление, к полутора десяткам руководителей СССР прикрепили личных охранников. Их так и называли - «прикрепленные».

Телохранителем Сталина с 10 июня стал комиссар особых поручений Спецотделения Коллегии ОГПУ литовец Иван Юсис. Прежде охранявший главного чекиста СССР Дзержинского.

После теракта на Лубянке был отозван из отпуска другой соратник «железного Феликса», старший уполномоченный Оперативного отделения ОГПУ Николай Власик. «Начальство поручило мне срочно организовать охрану Кремля, а также членов правительства на дачах, прогулках, в поездках и особое внимание уделить личной охране т. Сталина», -

писал он в мемуарах. Фактически Власик в 1927 г. стал начальником охраны Сталина. Вождь, в конце жизни всюду видевший заговоры, в ту пору весьма легкомысленно относился к своей безопасности. Нарушая решение Политбюро, нередко пешком гулял по Москве в сопровождении одного Юсиса. Осенью 1931 года на стол Сталина легла записка ОГПУ.

«16 ноября, проходя с нашим агентом в 3 часа 35 мин. дня по Ильинке около д. 5/2 против Старогостинного двора, агент английской разведки случайно встретил Вас и сделал попытку выхватить револьвер. Как сообщает наш агент, ему удалось схватить за руку указанного англоразведчика и повлечь за собой, воспрепятствовав попытке».

На записке стояла резолюция: «Пешее хождение по Москве т. Сталину надо прекратить».

Юсис умер в том же 1931-м от инфаркта. Власик вдобавок к другим своим обязанностям стал заодно личным телохранителем вождя. 23 сентября 1933 года на отдыхе в Пицунде их катер вышел в море. Неожиданно с берега раздались выстрелы. Власик прикрыл собой Хозяина. Позже выяснилось, что пограничники, не предупрежденные о морской прогулке «отца народов», приняли катер за нарушителя.

За четверть века Николай Сидорович дослужится до генерал-лейтенанта госбезопасности, создаст лучшую, пожалуй, на то время систему охраны первого лица государства. При нем у вождя появились бронированные авто. Власик же внедрил систему нескольких одинаковых машин в кортеже, чтобы никто не знал, в какой едет Сталин. Как результат - за 25 лет ни одного удавшегося покушения на шефа. Арестовали Власика по указанию Берии в декабре 1952-го. Обвинив в моральном разложении и… заговоре против вождя, подготовке покушения на товарища Сталина.

Николай Сидорович получил 10 лет, отсидел 3. Полностью его реабилитировали лишь в 2000 году, посмертно.

Хрущев любил ездить в машинах с открытым верхом. Фото: dpa/ТАСС

Обнаженная грудь для Хрущева

При Хрущевев в КГБ появилась знаменитая «девятка» (9-е управление по охране руководителей СССР).

Кстати, к своей охране Хрущев относился пренебрежительно. В 1961-м он приказал снять охрану по периметру своей дачи в Ливадии. Оставив посты лишь у главного входа и со стороны моря. Ночью мужчина и женщина перелезли через забор, спрятались в кустах и утром передали вышедшему Хрущеву жалобу на местные власти. Только после этого восстановили охрану дачи в прежнем виде.

В Австрии под ноги Хрущеву кинули предмет, похожий на гранату. Охранник Михаил Солдатов накрыл его своим телом. Трагедии, к счастью, не случилось. В металлическом цилиндре было письмо русского эмигранта с просьбой помочь ему вернуться на Родину. Еще один случай, скорее курьезный, произошел в Минске. На торжественном мероприятии актриса вышла на сцену и внезапно стала доставать что-то из декольте. Солдатов бросился на сцену и перехватил ее руку. «Нарядное платье сильно пострадало», отметили позже в рапорте. При этом обнажились роскошные груди. А доставала актриса из декольте… конверт с письмом для Никиты Сергеевича.

Хрущев, кстати, любил ездить в машине с открытым верхом, что доставляло лишние хлопоты его охране. После убийства в Далласе президента США Кеннеди, ехавшего в открытом авто, Никита Сергеевич перестал рисковать. Как и лидеры других государств.

С курением охрана Брежнева боролась с помощью «хитрого» портсигара. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/Фотохроника ТАСС

Спасительные ворота Брежнева

Считается, что лучше всех из советских вождей относился к телохранителям Брежнев. Начальником личной охраны был генерал-майор Александр Рябенко.

Громкое покушение на Брежнева совершил в 1969 году младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин. Похитив на службе два пистолета «Макаров» и четыре обоймы, он прилетел из Ленинграда в Москву. Остановился Ильин у дяди, бывшего милиционера. Наутро, украв у родственника шинель, пришел к Боровицким воротам и встал в милицейское оцепление. В Кремле как раз ждали приезда Брежнева и космонавтов. Когда кортеж приблизился, Ильин пропустил первую машину, посчитав, что генсек будет во второй. И открыл огонь по лобовому стеклу с двух рук, по-македонски. В машину попало 11 пуль. В ней находились космонавты Георгий Береговой, Алексей Леонов, Андриан Николаев с супругой Валентиной Терешковой. Был смертельно ранен водитель, офицер «девятки» Илья Жарков. Ранение руки получил мотоциклист почетного эскорта. Перезарядить пистолеты террорист не успел. Дежуривший у Боровицких ворот сотрудник «девятки» Михаил Ягодкин вырубил Ильина.

Машина Брежнева под обстрел не попала. Уже на Большом Каменном мосту сидевший рядом с Леонидом Ильичом начальник охраны Рябенко приказал водителю покинуть кортеж и въехать в Кремль через Спасские ворота. Интуиция Рябенко сработала в последний момент?

Генсек сам порой создавал проблемы телохранителям. Любил лихачить за рулем, развивая бешеную скорость. Несколько раз был на грани серьезных аварий. Но судьба и Рябенко Брежнева хранили. Даже 23 марта 1982-го, во время визита в Ташкент. Программа была насыщенной. А Леониду Ильичу уже 75! Решено было отказаться от поездки на авиазавод. Когда возвращались в резиденцию, Брежнев засомневался: «Люди готовились к встрече, ждут...» «Леонид Ильич, ехать на завод нельзя. Охрана снята», - пытался возразить Рябенко. Генсек дал ему на сборы 15 минут. Встреча должна была пройти в цехе сборки, где стояли самолеты в строительных лесах. Услышав объявление по внутреннему радио, сотни рабочих бросились туда, взбирались по лесам, чтобы увидеть генсека. Охрана взялась за руки, сдерживая натиск. Рябенко настаивал: надо немедленно вернуться! Брежнев и слушать не хотел: буду общаться с рабочими! Большая деревянная площадка рухнула, не выдержав тяжести людей. Леса придавили многих. Под площадкой оказались Брежнев, Рябенко, лидер Узбекистана Рашидов. Охранники с трудом подняли площадку, вытащили Брежнева. У него было ободрано ухо, сильно текла кровь. Народ снова стал давить, все хотели узнать, что случилось. Рябенко выхватил пистолет и, размахивая им, пробивал дорогу к машинам. Позже врачи диагностировали у Леонида Ильича травму ключицы. Легко отделался…

Раиса Максимовна подмяла телохранителей

Нелестные воспоминания среди ветеранов «девятки» оставила чета Горбачевых. Полковник в отставке Виктор Кузовлев, охранявший высшее руководство страны, писал: «По всяким - даже пустяковым - вопросам Раиса Максимовна взяла за правило звонить начальнику 9-го управления Плеханову. Она постоянно требовала к себе его повышенного внимания, не считаясь с его положением. Все это его больно ранило. В своего слугу Раиса Максимовна превратила и замначальника 9-го управления КГБ генерал-майора Клена. До Горбачевой ни одна жена генсека не вмешивалась в принятие решений государственной важности. А вот Раиса Максимовна нарушила эту правильную традицию».

Раиса Максимовна пыталась руководить охраной мужа Фото: фотохроника ТАСС.

Заграничные вояжи Горбачева вызывали много проблем у сотрудников «девятки». Обычно маршруты первых лиц, остановки, «встречи с народом» составляются заранее, чтобы избежать всяких неприятных инцидентов. «А у нас президент выходил из машины там, где заблагорассудится его жене, - вспоминал начальник его охраны Владимир Медведев. - Внушить ему, что это ни на что не похоже, не получалось: «Это что же, охрана будет учить генсека? Не бывать этому, не бывать!» В итоге возникали давка, аварийные ситуации, люди получали синяки и ушибы».

Ельцин и не подозревал, что всю водку ему разбавляли водой. Фото: Александр СЕНЦОВ/ТАСС

Коржаков разбавлял водку Ельцину водой

В 1985-м сотрудника 9-го Управления КГБ Александра Коржакова «прикрепили» к новому первому секретарю Московского горкома партии Ельцину. Когда тот попал в опалу, телохранитель остался с шефом. В 1990-м Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР. Коржаков стал начальником отдела безопасности. В замы он взял чекиста Бориса Ратникова, с которым был знаком еще по командировкам в Афган.

Вот что рассказал «Комсомолке» генерал-майор запаса ФСО Ратников, служивший в 90-х первым заместителем начальника Главного управления охраны РФ.

- Поначалу нас в Отделе безопасности было всего 8 человек, включая Коржакова. Телохранители и оперативники одновременно. А после проигрыша ГКЧП Ельцин попросил создать свое мини-КГБ, поскольку Комитету он не доверял. Когда случился развал СССР, мы организовали серьезную Службу безопасности.

- Борис Константинович, Ельцин был слаб по части алкоголя. Это создавало вам проблемы?

- Еще бы! Запой президента державы - серьезная проблема. Коржаков убрал все спиртное в буфете, столовой, разбавлял водку водой, ловко закручивая бутылки пробочным аппаратом, доставленным с завода «Кристалл». Ельцин выпивал и оставался в рабочем состоянии.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Секретный портсигар

Эту историю мне рассказал бывший член Политбюро Егор Лигачев. «Работая первым секретарем Томского обкома партии, я был у Брежнева десятки раз. На одной из встреч он пожаловался: «Слушай, Егор, что они со мной делают, просто издеваются! Хочу курить - не дают. Генеральному секретарю! Ты скажешь, а зачем портсигар на столе лежит? Попробуй, открой его!» - «Леонид Ильич, я не курильщик, открывать не буду». - «Даже и захотел бы - не смог. Он открывается лишь раз в 40 - 50 минут. До чего техника дошла! А курить хочется. И знаешь, что я делаю?» Брежнев нажал кнопку звонка. Вошел охранник. «Дай папиросу!» - «Вам не положено, Леонид Ильич, врачи запретили!» - «Ну, тогда до свидания. У меня будет другой охранник». То ли в шутку сказал, то ли всерьез. Но тот принес папиросу».