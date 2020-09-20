Модные тренды осени 2020: куртка, как у Лободы, и комбинезон Гагариной

Светлана Лобода. Фото: Instagram.com

Наступила осень, и, значит, самое время задуматься о смене гардероба. На какие вещи стоит обратить внимание при покупке? О самых актуальных модных трендах сезона осенью 2020 «КП» рассказала звездный дизайнер Аника Керимова чьи наряды носят Лера Кудрявцева, Маша Распутина, Наташа Королева и другие знаменитости.

Аника Керимова. Фото: Личный архив

Косуха и другие вещи из кожи

- Кожаные вещи снова в моде, - рассказывает «Комсомолке» Аника Керимова. - Актуальны в этом году платья из кожи, пальто, косухи, брюки на высокой посадке и тренчи с акцентом на талии. Светлана Лобода, как всегда, диктует тренды, выбирая наиболее эффектные модели известных брендов. Тут на ней косуха из последней коллекции Versace за 287 тысяч рублей. Главное украшение куртки - плечи-фонарики. Это один из важных трендов осени. Такие плечи актуальны в пиджаках, кофтах и тренчах. Я думаю, в демократичных марках вы легко сможете подыскать что-то похожее. Подобную куртку можно носить не только с мини-шортами, как Светлана, но и, например, с юбкой-карандашом.

Плюс ко всему я советую обратить внимание и на вещи из цветной кожи. Они присутствуют в коллекциях многих мировых дизайнеров. Цветная кожа сделает более акцентным ваш базовый гардероб. С такими куртками и пиджаками можно легко сочетать водолазки, юбку-карандаш и черные классические брюки.

Главный тренд в обуви - полусапожки-казаки. Они не только эффектные, но и удобные, в них будет комфортно дамам любого возраста.

Тренчи и пальто мужского кроя

- Женское пальто и тренчи - неотъемлемая часть осеннего гардероба. В нынешнем сезоне они не утратили своей актуальности. В покрое ведущие мировые дизайнеры отдают предпочтение минимализму и лаконичным силуэтам, как, например, у дочери Димы Маликова Стеши. Она выбрала тренч мужского кроя, без акцента на талии. Кроме того, по-прежнему в моде пальто «с чужого плеча». Перевернутый треугольник - объемный верх с зауженным низом - один из модных силуэтов сезона.

Стефания Маликова. Фото: Instagram.com

Костюмы

- Модницы всего мира отдают предпочтение костюмам благодаря функциональности. Ведь их можно, как говорится, и в пир, и в мир. Кстати, немаловажный нюанс: в нынешнем сезоне старайтесь носить костюмы и пальто в одной цветовой гамме. Ксения Собчак выбрала брючный костюм с приталенным пиджаком и расклешенными от бедра брюками. Такая модель будет хорошо смотреться и на полных дамах. Настасья Самбурская предпочитает юбочный костюм английского кроя, который дополняют высокие сапоги из коричневой кожи. Тоже тренд сезона.

Ксения Собчак. Фото: Instagram.com

Настасья Самбурская. Фото: Instagram.com

Ботфорты

- Девяностые не спешат покидать подиумы. И даже Рената Литвинова, которая ранее не отклонялась от классических платьев-футляров и удобных лодочек, надела на свои длинные ноги кожаные ботфорты. Если у вас ноги не такие идеальные, можно выбрать более комфортную для вас длину сапог. Главное, чтобы это была кожа, а не вычурная замша.

Рената Литвинова. Фото: Instagram.com

Худи

- В безразмерных худи вы будете особенно уютно чувствовать себя этой осенью. Даже сериальная звезда Наталья Рудова прячет свои стройные формы в удобном спортивном костюме.

Наталья Рудова. Фото: Instagram.com

Комбинезоны

- Комбинезоны уже на протяжении нескольких сезонов в тренде. При покупке обращайте внимание на посадку: она должна быть идеальной. Только в этом случае вы сможете эффектно подчеркнуть достоинства фигуры. Полина Гагарина выбрала классический белый комбинезон, который в холодные дни можно дополнить кожаной курткой или укороченным пиджаком. А певица Zivert следует сразу двум трендам осени - комбинезон и объемные плечи. Комбинезон в сочетании с пальто или плащом поможет вам выглядеть очень эффектно даже в дождливую погоду. Кстати, на днях я отшила два комбинезона первой леди одной из европейских стран в неоновом цвете. Оставаться яркой даже в дождливые дни - еще один тренд осени.

Полина Гагарина. Фото: Instagram.com

Zivert.

Пайетки

Блеск - еще один тренд нынешнего сезона. Особенно актуальны вечерние платья и костюмы, украшенные пайетками и стразами Сваровски. Ани Лорак дополняет свой костюм из пайеток черным коротким классическим топом, подчеркивая тонкую талию. Ее статус поп-дивы обязывает к нарочитой сексуальности, но вы можете легко заменить такой ультракороткий топ на белую или черную футболку без рисунка.