Вдова и беспомощная дочь актера Алексея Баталова оказались на грани нищеты

Квартиры, некогда заработанные Баталовым для жены и дочери Маши, инвалида с рождения, оказались переписаны Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова Алексея Баталова и его дочь Мария, имеющая с рождения диагноз ДЦП, в одночасье лишились огромного состояния - квартиры на Кутузовском проспекте, третьей части четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной, мастерской скончавшегося в 2017 году актера. И всех денег на всех счетах.

Вдова Алексея Баталова написала заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело. Как сообщается в заявлении, квартиры, некогда заработанные Баталовым для жены Гитаны Леонтенко и 52-летней дочери Маши, инвалида с рождения, оказались переписаны на имя заслуженной артистки России, почетного академика Международной академии культуры и искусства Наталии Дрожжиной. Вместе со своим мужем, юристом Михаилом Цивиным женщина близко общается с вдовой артиста.

Доступ к счетам также был у них. На счетах хранилась приличная сумма. В частности, на Машином счете лежали 107 тысяч долларов. Все счета в настоящее время закрыты или опустошены.

Вдова Алексея Баталова написала заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело Фото: Первый канал

"Мы остались без средств к существованию. Забрали даже четыре доллара, которые лежали на другом счете. Потом мы открыли банковскую ячейку, где должны были находиться документы, ордена, ценности. А там пусто! Только часы Алешины золотые остались. Помню, он говорил, что, когда будет совсем туго, их можно продать и деньги потратить на массаж Маше", - говорит 85-летняя Гитана Аркадьевна.

Вдова Баталова рассказала, как познакомилась с Дрожжиной. "Алеша читал бесплатные лекции о Достоевском, о жизни в университете. Вот так она к нам и попала. Алеша болел, она и ее муж все время хлопотали, помогали, что-то доставали. В общем, они окружили нас заботой", - делится вдова.

Когда ее именитый супруг умер, женщина была в таком шоке, что даже плакать не могла. Дрожжина и Цивин занялись похоронами. "Алеша хотел быть похороненным на Преображенском кладбище, где его мама, где моя, где отчим. И вот они взялись выбить место. И все время надо было что-то подписывать, то тот документ, то тот, то одним заплатить людям, то другим. Я настолько им стала доверять, что отдала им сберкнижку. Я в тот момент почти не ходила (ноги от горя отнялись), они оплачивали счета за квартиру", - цитирует ее сайт mk.ru.

А потом дала генеральную доверенность на ведение всех дел. "Как я подписала все доверенности, даже не скажу. Никто мне бумаги не зачитывал, а я тогда с катарактой была. Они отвезли меня к своему доктору, не дали мне лечить ее самой", - печально говорит она.

Когда Дрожжина и Цивин проговорились про опекунство над Машей, вдова все поняла. "У нас начался ремонт и Цивин под это дело забрал все документы, Алешины и мои. Время идет, а он бумаги назад не приносит! Когда я стала спрашивать про них, он на меня наорал. И тут Дрожжина проговаривается, что она - опекун Маши. У меня просто сердце остановилось. Какой опекун? Я мама, живая!", - рассказала Гитана Аркадьевна.

Из-за своего диагноза Маша ничего не может делать сама, за ней нужен уход Фото: Первый канал

Друзья семьи помогли сделать запросы в Росреестр, найти и связаться с нотариусом. Оказалось, Маша подписала на маму генеральную доверенность на все движимое и недвижимое, а она, в свою очередь, договор пожизненной ренты.

Из-за своего диагноза Маша ничего не может делать сама, за ней нужен уход. Она даже зубы почистить не в состоянии или взять ложку, чтобы поесть. Что касается вдовы, то Леонтенко 40 лет не выходит из квартиры, потому что ухаживает за Машей. Теперь у вдовы и дочери знаменитого актера ни копейки.