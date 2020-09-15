Россиян измерят в 3D для пошива одежды на отечественный рынок

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Компания Texel, резидент Фонда «Сколково», предложила организовать цифровые обмеры населения России с помощью 3D-сканеров и загрузить данные в Российскую Информационную Аналитическую Систему Антропометрических Данных (РИАСАД). Идея поступила на крауд-платформу форума «Сильные идеи для нового времени», который проведут 11-12 ноября в Сочи Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Проект позволит производителям одежды проектировать и тестировать одежду в программной среде, что сократит время и ресурсы при создании новых коллекций и повысит качество продукции.

Обмеры будут проводить на добровольной основе за денежное вознаграждение. «Совместно с ЦНИИШП и международными экспертами мы определили статистически значимые когорты для населения по параметрам: возраст, рост, вес, – объясняет Сергей Климентьев, соосновательTexel. – Планируем обмерить 30 000 взрослых и 25 000 детей в 12 крупнейших городах России”.

Для обмеров будут использованы полноростовые 3D-сканеры Texel Portal MX (разработаны при поддержке Фонда «Сколково»), которые позволяют за 30 секунд в автоматическом режиме отсканировать человека и получить детализированную и реалистичную 3D-модель тела. Сканер разработан Texel. Точность в обмерах достигается за счет использования параметрической модели тела человека и алгоритма на основе машинного обучения.

Результаты измерений обрабатываются с помощью больших данных и выгружаются в систему РИАСАД. «Российские производители, которые примут участие в финансировании исследования, первыми получат доступ к данным, – объясняет Климентьев. – Российские производители будут получать доступ к РИАСАД на льготных условиях, а зарубежные будут платить больше за доступ к рынку”.

С помощью платформы производители смогут формировать выборки по географическому, половому, возрастному, антропометрическому и экономическому признакам. Эти данные помогут производителям одежды, спецодежды и униформы проводить проектирование, демонстрацию и испытание свойств одежды в программной среде.

Материал для одежды получит все свойства (плотность, текстуру, рисунок) и будет «сшиваться» в программной среде с соблюдением технологии производства одежды. Результат примеряется на цифровом 3D-манекене в покое и в движении с помощью 3D-симулятора. «Это позволяет определить качество посадки, удобство эксплуатации и конечный внешний вид предмета одежды, не создавая физический образец модели», – уверяет Александр Юхневич, заместитель директора Texel.

Проектирование будет доступно на платформе в виде автоматического создания/адаптации лекал по цифровому аватару. Также производители смогут выгружать аватары, если захотят создавать и тестировать одежду в сторонних программах, например, в Ассоль, СТАПРИМ, CLO3D, Assyst, Browzwear.

Данные планируется обновлять каждые 10 лет, однако на этот срок влияет множество факторов: все тот же карантин может привести к значительным изменениям в физических характеристиках людей, в связи с чем понадобятся новые обмеры. «После обработки результатов исследования в России Texel дополнит РИАСАД данными из 23 стран присутствия сканеров, что даст российским производителям дополнительные преимущества для выхода в эти страны», – подчеркивает Юхневич.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 200 млн рублей, авторы планируют пойти по модели государственно-частного партнерства. Выручка будет формироваться за счет продаж доступа к РИАСАД брендам, ритейлерам и другим заинтересованным участникам. Например, производителям мебели, авто- и авиакресел и др.

Texel реализует проект создания виртуальных примерочных в тесном сотрудничестве с кластером информационных технологий фонда «Сколково». В 2018 году проект получил финансирование от фонда в размере 30 млн рублей на создание программно-аппаратного решения. Проект успешно реализовал разработку и в августе 2020 года представил результаты грантовому комитету «Сколково».