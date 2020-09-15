Что показал Apple на презентации 15 сентября 2020: планшет для учеников, дизайнеров и игроманов

У iPad 8 процессор A12 Bionic с системой искусственного интеллекта Фото: REUTERS

Про новые планшеты, которые показал Apple на презентации 15 сентября 2020, я бы тоже говорил в первую очередь не с точки зрения начинки, а с точки зрения их функциональности. Планшеты стали важным инструментом для обучения. Потому что дают фантастические возможности при погружении в мир знаний. Начиная с приложений, которые позволяют погружаться в виртуальный мир, как в реальный.

Когда ты можешь проводить опыты так, будто приборы находятся перед тобой на столе. Когда ты можешь слушать, читать и быстро визуализировать образы. Когда ты легко можешь создавать собственные видеопроекты, придумывать новые истории и самый крутой дизайн.

И в этом смысле новые устройства с более мощными процессорами, яркими экранами и умными камерами просто облегчают задачи и позволяют легко справляться с большим объемом данных (а работа с трехмерными изображениями и с видео высокого качества требует серьезных ресурсов).

Планшеты стали уже по сути стандартным устройством для чтения, работы в Интернете, обучения, работы с графическими объектами. Помню, несколько лет назад продажи планшетов начали снижаться. И аналитики тут же предрекли победу ультрабукам. Но время показало – планшеты смогли найти свою собственную нишу. И сейчас они явно популярнее менее производительных, хотя и легких ноутов. Только Apple продала за десять лет больше 500 000000 планшетов. И именно яблочники ввели моду на них.

Восьмой iPad

Подробнее: у iPad 8 процессор A12 Bionic с системой Neural Engine (это система искусственного интеллекта). Диагональ 10,2 дюйма. Возможна работа с Apple Pencil 1го поколения.

С завтрашнего дня (то есть с 16 сентября) на планшеты (включая, естественно, только что представленные) можно будет загрузить операционную систему iPadOS 14. А это значит, что возможностей для творчества и обучения будет еще больше.

Самая, на мой взгляд, интересная функция - «от руки». Писать с помощью Apple Pencil можно будет в любом текстовом поле и превращать рукописный текст в печатный, используя встроенные средства машинного обучения. Да, такие приложения уже есть. Но мне не встречалось ни одно, которое хорошо распознает русский язык. Посмотрим справится ли с этой задачей Apple.

iPad Air

У этого планшета дизайн, скорее, приближается к дизайну iPad Pro. Он выглядит более серьезно. И он, конечно, мощнее iPad 8. И диагональ у него немного побольше - 10,9 дюйма. Фронтальная камера FaceTime HD 7 Мп, задняя - 12 Мп - такая же, как у iPad Pro. С её помощью можно делать снимать видео 4K. Новый датчик Touch ID. И процессор A14 Bionic.

iPad Air будет доступен в России по цене от 55 900 рублей Фото: REUTERS

Что тут мне нравится. К iPad Air можно подключить клавиатуру Magic Keyboard со встроенным трекпадом или клавиатуру Smart Keyboard Folio. Плюс к корпусу легко примагничивается Apple Pencil. Таким образом получается – с одной стороны (без клавиатуры) – мощный и легкий планшет, с другой, если подцепить клавиатуру (а это делается за 2 секунды) мы получаем мощный полноценный ноутбук с реальными клавишами. Так что можно работать так, как кому удобно.

iPad Air, как и Pro, снабжен портом USBC, с помощью которого можно передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с — в 10 раз быстрее, чем раньше, подключать камеры, жёсткие диски и внешние мониторы с разрешением до 4K.

iPad 8 будет в России продаваться по цене от 29 990 руб. (для модели WiFi) и от 41 990 руб. (для модели WiFi+сим-карта).

iPad Air будет доступен в России по цене от 55 900 руб. (для модели WiFi) и от 67 900 руб. (для модели WiFi+сим-карта).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьера Apple-2020: антикоронавирусные часы

Новый смартфон яблочники решили пока не представлять (подробности)