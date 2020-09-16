"Отчитываться не собираюсь": Тарзан признался в измене Наташе Королевой

Муж Наташи Королевой признался в измене. Любовница - актриса. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети/Михаил Фролов

Муж Наташи Королевой признался в измене. Сергей Глушко, известный как Тарзан, выступил с официальным заявлением, в котором клялся в любви к певице и поносил по чем свет стоит своих соблазнительниц.

"Я, Глушко Сергей, он же Тарзан,хочу сделать официальное заявление. На фоне всей той грязи, которая льется на меня и мою семью и, самое главное, на мою жену, - я хочу официально объявить. Произошел инцидент. Я изменил своей жене. Я об этом открыто говорю, потому что не буду вторым делом Михаила Ефремова. Я не буду говорить, что этого не делал. Это сделал я. И отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой", - начал свою исповедь стриптизер.

Он заявил, что ни перед кем другим отчитываться не собирается. "Сказал это раз и навсегда", - отрезал артист.

По его словам, ему 50 лет и он является "мужиком на 200%". "Знайте теперь. Меня развели, это сделано было намеренно. Я повелся вследствие своего сексизма без всякой любви. Потому что женщина у меня одна - женщина, которая дана мне Богом. Уж не знаю, за какие заслуги, но примите это как факт", - эмоционально заявил Тарзан.

Он возложил всю вину и ответственность на "сущностей, которые обладали целым набором всяких веществ". "Они меня ввели в состояние полного неадеквата. Они все это сняли и тут же пошли по все каналам, крича, что одна из них беременна. Им нужны деньги. Как можно в 20 лет состоять из одного дерьма. Зная, какую подставу ты делаешь, что за этим последует. У меня в голове не складывается, как этот человек будет жить на этой Земле", - сказал Сергей.

После чего пригрозил соблазнительнице: "Бог тебя покарает!".

И лично обратился к дамам, с которыми развлекался и которых обвинил в краже, назвав шайкой: "Я себя не обеляю. Но за то, что вы сделали, не обладая ни мозгом, ни талантом, чтобы как-то в своей жизни преуспеть, вы ногтя не стоите моей супруги. То, что тебя ... Тарзан, - это самое великое достижение в твоей жизни. Знай это. Больше - только низ. Вы попутно прихватили кое-какие вещи в нашей квартире, думая, что это мелочевочка. А это оказались очень дорогие драгоценности. На них заведено уголовное дело. И вы будете отвечать по закону по полные помидоры".

Завершил свою речь муж Наташи Королевой пафосно: "Я, Сергей Глушко, Тарзан, буду отвечать перед Богом и женой. А остальное мне фиолетово. А мошенницы получат свое и перед судом, и перед народом, и перед Богом".

Напомним, скандал в семье Наташи Королевой разгорелся неделю назад. Пока 47-летняя артистка была на отдыхе, из ее дома две случайные знакомые, гостившие у Сергея Глушко, вынесли бриллианты звезды на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. Потом стало известно о том, что одна из женщин беременна от Глушко. В итоге исполнительница хита "Желтые тюльпаны" увезла мужа прочь от беременной любовницы. Вместе с Тарзаном вокалистка улетела в Турцию подальше от папарацци.

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