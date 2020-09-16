Новое правительство Японии планирует улучшать отношения с Россией

Глубокий поклон нового премьер-министра Японии Есихидэ Суги во время инаугурации. Фото: REUTERS

Депутаты нижней палаты парламента Японии проголосовали за назначение нового премьер-министра. После подсчета голосов стало ясно, что ушедшего Синдзо Абэ сменил Ёсихидэ Суга, ранее занимавший должность генерального секретаря японского кабмина. Таким образом, выбор нового премьера не были неожиданным, назначение 71-летнего политика было вполне предсказуемо.

В ближайшее время Суга должен огласить состав нового правительства.

Эксперты полагают, что на большинстве ключевых постов в кабмине останутся руководители, занимавшие их при прежнем премьер-министре.

16 сентября правительство Японии в полном составе ушло в отставку. О своем желании покинуть премьерский пост Синдзо Абэ заявил в конце августа. Официальной причиной называлось ухудшение здоровья политика.

В министерстве иностранных дел Страны Восходящего Солнца заявили, что новое правительство намерено придерживаться курса на улучшение взаимоотношений с Россией.

В то же время в ведомстве отметили, что не готовы делать конкретных прогнозов, однако надеются на развитие японо-российских отношений в самых разных сферах, включая заключение мирного договора.