Звезда «Содержанок» прошелся по красной дорожке со своим обнаженным фото

Владимир Мишуков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После выхода сериала Константина Богомолова «Содержанки» гламурный фотограф Владимир Мишуков, сыгравший там олигарха, проснулся новым российским секс-символом.

И жизнь артиста за это время круто поменялась: 51-летний Мишуков после многолетнего брака расстался со своей женой, которая родила ему четверых детей.

- Мы прожили в браке 23 года. А потом перестали понимать друг друга. Лишь прошлым летом я почувствовал освобождение от предыдущего опыта, который был связан с семьей. И, наконец, смог открыться человеку, чувства к которому долго сдерживал, два года блокировал развитие наших отношений. Но к этому моменту человек уже перегорел,-признавался в интервью «Hello!” Мишуков.

Владимир Мишуков на красной дорожке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На «Кинотавр» в Сочи артист приехал один, но первый выход в свет Мишукова в качестве холостяка не обошёлся без эпатажа. На звёздную дорожку артист надел футболку со своей фотографией, где он позирует абсолютно обнаженным, прикрывшись лишь ружьём. Из одежды на актере только женские ботфорты.

По словам артиста, это была фотосессия для одного из глянцевых журналов, попытка мужчины понять женскую суть. Правда поклонницы Владимира, увидев его на фото, были немного разочарованы, поскольку полюбили его брутальный образ из «Содержанок».