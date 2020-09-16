Поседевшая Оксана Фандера в платье-комбинации ошеломила дерзким декольте

Оксана Фандера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Без грима и укладки, поседевшая актриса Оксана Фандера ходит на кинопоказы фестиваля «Кинотавр» в качестве члена жюри. Но даже в таком небрежном стиле артистка выглядит очень стильно.

На премьере фильма «Конференция» Оксана тоже появилась без сценического лоска, прикрывая лицо ярким платком. Видимо, чтобы не надевать стандартную одноразовую защитную маску, без которой не пускают в «Зимний театр» Сочи.

Оксана Фандера на красной дорожке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Фандере было шелковое платье-комбинация с весьма пикантным декольте, которое демонстрировало соблазнительные формы актрисы.

Как оказалось, стройная фигура не природная данность Оксаны. Каждый день Фандера встаёт в 6 утра и к 7 часам она уже на сочинском пляже. Плюс занятия йогой и медитации помогают 52-летней Фандере оставаться в такой безупречной форме.

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