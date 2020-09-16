Сексуальные расстройства становятся одним из последствий эпидемии коронавируса

Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на интимную жизнь. Фото: EAST NEWS

Ученые американского института им. Кинси по изучению секса, пола и репродукции провели исследование, пытаясь выяснить, как во время эпидемии COVID-19 развиваются сексуальные отношения.

Свою работу сексологи начали в самый пик коронавирусной пандемии – в марте 2020 года. Нескольким тысячам респондентов они задали простой вопрос «Как в условиях карантина и режима самоизоляции протекает ваша сексуальная жизнь?».

Мнения разделились. Половина участников опроса отметила, что, будучи запертыми в четырех стенах, им ничего не остается делать как день и ночь заниматься сексом со своей второй половиной. Остальные были не так оптимистичны и ответили, что наоборот, внезапно нахлынувшие проблемы притупили либидо и развели супругов по разным спальням.

- Чем больше стресса, тем меньше в жизни секса, - комментирует данные исследования ученый Джастин Лемиллер. – Сначала была надежда, что во время летних отпусков люди станут нежнее по отношению друг к другу, но этого не случилось, потому что в мире по-прежнему думают и говорят только о COVID-19.

Причин для стресса у людей много – те, кто до сих пор работает удаленно, думают не о ласках, а о том, как сохранить и обеспечить доход. Их телефон разрывается от звонков и десятков уведомлений. В сентябре ко всем имеющимся хлопотам добавились дети, которых нужно водить в школу.

Врачи и психологи предупреждают, что, если так будет продолжаться и дальше, то для многих семейная лодка точно разобьется об быт.

- Не позволяйте стрессу руководить вами, - советуют ученые. – Присмотритесь к своему партнеру, приласкайте, обнимите, иногда даже этого достаточно. Как только вы привыкнете к этим действиям, то переходите в контрнаступление – в спальню.

Одиноким же сексологи советуют зарегистрироваться на сайтах или в приложениях знакомств и не стесняться первыми начинать общение с понравившимися людьми.

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