На стимулирующие выплаты медикам Забайкалья выделено более 675 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краевой Минфин Забайкалья направил средства на стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогавшим пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер. Он добавил, что всего для врачей, медицинских сестер, фельдшеров и других медицинских работников, выделено уже более 650 миллионов рублей.

Андрей Кефер отметил, что дополнительные выплаты получат также не только медики, но и другие работники, обслуживающие пациентов с COVID-19.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Министерство финансов региона направило на выплату стимулирующих надбавок ещё около 90 миллионов рублей. Всего же на сегодняшний день данные выплаты профинансированы более чем на 675 миллионов рублей. Напомню, что получить их могут не только медицинский персонал, но и другие работники, непосредственно участвующие в оказании помощи забайкальцам с коронавирусной инфекцией, например, водители скорых», - заявил первый заместитель председателя правительства Забайкалья.

Добавим, что всего из резервного фонда Правительства Российской Федерации на указанные цели Забайкальский край получил уже 723 миллиона рублей.

Напомним, ранее льготные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, решено было продлить на июль и август из-за продолжающейся эпидемии. Также появился механизм льгот и преференций для студентов-медиков, которые согласились помогать врачам в период пандемии.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время своего видео обращения к медикам. Глава государства добавил, что сохранены будут также все федеральные и региональные надбавки. При этом дополнительные выплаты не будут облагаться налогом.

Помимо этого для медиков, которые отличились во время борьбы с эпидемией, Владимир Путин также утвердил награды: орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Эти государственные награды за борьбу с коронавирусом могут получить врачи, медсестры, фельдшеры, ученые.